"Скільки жінок дзвонили колишньому напідпитку" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

В 11 випуску, який вийшов в ефір 7 грудня, зіграли: Олена-Крістіна Лебідь, Оля Жуковцова, Злата Огнєвіч, Алекс Якутов, Тарас Стадницький та Олексій Суровцев. Капітани команд - незмінні. Це Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків робили подарунок жінці, аби загладити свою провину?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 66% представників сильної половини людства так чинили.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок вважають, що краще викликати майстра, ніж довірити щось лагодити коханому?

28% жінок мають таку позицію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків саме під час повномасштабної війни захотіли одружитись або завести дитину?

Правильна відповідь - 32%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок розповідали подругам вигадані факти про своїх чоловіків, аби підвищити їхній статус?

Лише 22% представниць прекрасної половини людства хоча б раз "прикрашали" розповідь неіснуючими фактами.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок приховують від чоловіка свої щоденні витрати?

Виявилося, що 38% дівчат справді не розповідають усе про свої витрати.

Скільки відсотків чоловіків ревнують дівчину до її роботи?

За статистикою шоу "Хто зверху?", це 23%.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок почувалися безглуздо, підготувавши еротичний подарунок коханому?

Майже половина, а саме - 45% хоча б раз відчували таку емоцію.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)