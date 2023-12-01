"Скільки чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"
В ефірі пройшов 10 випуск розважального шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?". В ігровому протистоянні жінок та чоловіків зійшлися: актор Євгеній Лісничий, телеведучий Тимур Мірошниченко, гуморист Дмитро Танкович, телеведучі Надія Матвєєва та Міла Єремєєва й акторка Антоніна Хижняк. Капітани команд незмінні - Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.
Скільки відсотків чоловіків ніколи не обговорюють секс із друзями?
Більше половини, а саме 55% представників сильної половини людства зізналися, що не розповідають про інтимне.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок хоч раз першими натякали на інтим малознайомому чоловіку?
За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 17% дівчат виявляли таку сміливість.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків не люблять грати в компʼютерні ігри?
Лише 17% чоловіків не приваблює це заняття.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок хоч раз приносили додому тварину з вулиці?
Рівно половина! 50% дівчат мають такий досвід.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків хоч раз платили за каву незнайомої дівчини?
Такий гарний вчинок для жінок робили 27% чоловіків.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків жінок не дають другого шансу чоловіку після невдалого першого сексу?
79% дівчат справді такі категоричні.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)
Скільки відсотків чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?
Виявляється, майже половина, тобто 46% чоловіків, інколи обговорюють з товаришами своїх дружин чи дівчат.
Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)