"Скільки чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?" Цікава статистика із шоу "Хто зверху?"

В ефірі пройшов 10 випуск розважального шоу для всієї сім’ї "Хто зверху?". В ігровому протистоянні жінок та чоловіків зійшлися: актор Євгеній Лісничий, телеведучий Тимур Мірошниченко, гуморист Дмитро Танкович, телеведучі Надія Матвєєва та Міла Єремєєва й акторка Антоніна Хижняк. Капітани команд незмінні - Леся Нікітюк і Богдан Шелудяк.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір ділиться цікавою статистикою про українців, яку збирають для бонусних раундів шоу Нового каналу.

Скільки відсотків чоловіків ніколи не обговорюють секс із друзями?

Більше половини, а саме 55% представників сильної половини людства зізналися, що не розповідають про інтимне.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок хоч раз першими натякали на інтим малознайомому чоловіку?

За статистикою, яку зібрала команда шоу "Хто зверху?", 17% дівчат виявляли таку сміливість.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків не люблять грати в компʼютерні ігри?

Лише 17% чоловіків не приваблює це заняття.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок хоч раз приносили додому тварину з вулиці?

Рівно половина! 50% дівчат мають такий досвід.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків хоч раз платили за каву незнайомої дівчини?

Такий гарний вчинок для жінок робили 27% чоловіків.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків жінок не дають другого шансу чоловіку після невдалого першого сексу?

79% дівчат справді такі категоричні.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)

Скільки відсотків чоловіків скаржаться друзям на своїх коханих?

Виявляється, майже половина, тобто 46% чоловіків, інколи обговорюють з товаришами своїх дружин чи дівчат.

Зірки на шоу "Хто зверху?" (фото: Новий канал)