"Сколько украинок уверены, что будут лучшей свекровью, чем мама их мужа?" Интересная статистика из "Хто зверху?"

Сколько процентов мужчин считают, что женщина должна распоряжаться семейным бюджетом?

По статистике, озвученной в эфире шоу "Хто зверху?", 46% парней имеют такую позицию.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что будут лучше свекровью, чем мама мужчины?

Подавляющее большинство, а именно 67% девушек имеют такое мнение.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин, когда ломали какую-нибудь вещь, оправдывали себя тем, что она некачественная?

Ого! 70% сильной половины человечества хотя бы раз так говорили.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ненавидят фразу "мужчины не плачут"?

Более половины, а именно 65% представителей сильного пола против этого выражения.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин притворялось, что плохо чувствуют себя, чтобы не делать домашние дела?

В этом признались 69% опрошенных девушек.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов мужчин ссорились со своей мамой, если та плохо отзывалась об их любимой?

53% имеют такой опыт.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

Сколько процентов женщин считают, что разбираются в автомобилях не хуже мужчин?

По статистике, озвученной в эфире развлекательного проекта "Хто зерху?", так думают 24% девушек.

Звезды на шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)