Скільки цукерок треба з'їсти, щоб погладшати на 1 кг: відповідь вас приголомшить

Цукерки люблять чимало з нас, але багатьох хвилює питання, скільки ж їх треба з'їсти, щоб, наприклад, погладшати на один кілограм?

Скільки треба калорій, щоб набрати вагу

Щоб зрозуміти, скільки цукерок потрібно з'їсти для набору 1 кг ваги, необхідно згадати базовий принцип енергетичного балансу: набір ваги відбувається тоді, коли ви споживаєте більше калорій, ніж витрачаєте. І навпаки, для схуднення потрібно створити дефіцит калорій.

Загальноприйнято вважати, що для набору або втрати 1 кілограма ваги необхідно створити дефіцит або профіцит у розмірі приблизно 7700 кілокалорій (ккал). Ця цифра є усередненою та ґрунтується на енергетичній цінності жирової тканини в організмі людини. Тобто, якщо ви з'їдаєте на 7700 ккал більше, ніж спалюєте, то, ймовірно, наберете 1 кг ваги.

Цукерки та їх калорійність

Калорійність цукерок може значно відрізнятися залежно від їхнього типу:

Карамельки, льодяники: Зазвичай містять від 300 до 400 ккал на 100 грамів.

Зазвичай містять від 300 до 400 ккал на 100 грамів. Шоколадні цукерки з начинкою (праліне, з помадкою, з горіхами): Часто мають калорійність від 450 до 550 ккал на 100 грамів.

Часто мають калорійність від 450 до 550 ккал на 100 грамів. Шоколадні батончики (наприклад, з карамеллю, нугою, арахісом): Можуть досягати 500-600 ккал на 100 грамів і більше.

Можуть досягати 500-600 ккал на 100 грамів і більше. Мармелад, желейні цукерки: Зазвичай легші, близько 300-350 ккал на 100 грамів.

Зазвичай легші, близько 300-350 ккал на 100 грамів. Ірис: Досить калорійний, близько 400 ккал на 100 грамів.

Для розрахунку візьмемо середню калорійність шоколадних цукерок, які є досить популярними. Припустимо, середня шоколадна цукерка важить 15 грамів і має калорійність 500 ккал на 100 грамів. Виходить, що калорійність однієї цукерки 75 калорій.

Щоб набрати 1 кг ваги, потрібно створити профіцит у 7700 ккал. Якщо одна цукерка містить 75 ккал, то для набору 1 кг ваги потрібно з'їсти 102 цукерки!

Тобто, якщо ви з'їсте приблизно 103 шоколадні цукерки (кожна по 15 г і 75 ккал), перевищивши свою добову норму калорій, це може призвести до набору 1 кілограма ваги.

Звісно, це не означає, що ви наберете 1 кг саме від однієї такої "цукеркової" сесії. Це розрахунок для профіциту калорій, який накопичується з часом.

Наприклад, якщо щодня ви будете споживати на 100 ккал більше, ніж вам потрібно (що еквівалентно приблизно 1,3 цукерки), то за 77 днів ви наберете 1 кг ваги (7700 ккал/100 ккал/день=77 днів).