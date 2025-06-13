Сколько конфет надо съесть, чтобы поправиться на 1 кг: ответ вас ошеломит

Конфеты любят многие из нас, но многих волнует вопрос, сколько же их надо съесть, чтобы, например, поправиться на один килограмм?

Сколько надо калорий, чтобы набрать вес

Чтобы понять, сколько конфет нужно съесть для набора 1 кг веса, необходимо вспомнить базовый принцип энергетического баланса: набор веса происходит тогда, когда вы потребляете больше калорий, чем тратите. И наоборот, для похудения нужно создать дефицит калорий.

Общепринято считать, что для набора или потери 1 килограмма веса необходимо создать дефицит или профицит в размере примерно 7700 килокалорий (ккал). Эта цифра является усредненной и основывается на энергетической ценности жировой ткани в организме человека. То есть, если вы съедаете на 7700 ккал больше, чем сжигаете, то, вероятно, наберете 1 кг веса.

Конфеты и их калорийность

Калорийность конфет может значительно отличаться в зависимости от их типа:

Карамельки, леденцы: Обычно содержат от 300 до 400 ккал на 100 граммов.

Обычно содержат от 300 до 400 ккал на 100 граммов. Шоколадные конфеты с начинкой (пралине, с помадкой, с орехами): Часто имеют калорийность от 450 до 550 ккал на 100 граммов.

Часто имеют калорийность от 450 до 550 ккал на 100 граммов. Шоколадные батончики (например, с карамелью, нугой, арахисом): Могут достигать 500-600 ккал на 100 граммов и более.

Могут достигать 500-600 ккал на 100 граммов и более. Мармелад, желейные конфеты: Обычно более легкие, около 300-350 ккал на 100 граммов.

Обычно более легкие, около 300-350 ккал на 100 граммов. Ирис: Достаточно калорийный, около 400 ккал на 100 граммов.

Для расчета возьмем среднюю калорийность шоколадных конфет, которые являются довольно популярными. Допустим, средняя шоколадная конфета весит 15 граммов и имеет калорийность 500 ккал на 100 граммов. Получается, что калорийность одной конфеты 75 калорий.

Чтобы набрать 1 кг веса, нужно создать профицит в 7700 ккал. Если одна конфета содержит 75 ккал, то для набора 1 кг веса нужно съесть 102 конфеты!

То есть, если вы съедите примерно 103 шоколадные конфеты (каждая по 15 г и 75 ккал), превысив свою суточную норму калорий, это может привести к набору 1 килограмма веса.

Конечно, это не значит, что вы наберете 1 кг именно от одной такой "конфетной" сессии. Это расчет для профицита калорий, который накапливается со временем.

Например, если ежедневно вы будете потреблять на 100 ккал больше, чем вам нужно (что эквивалентно примерно 1,3 конфеты), то за 77 дней вы наберете 1 кг веса (7700 ккал/100 ккал/день=77 дней).