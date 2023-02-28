Скільки триватиме навчання на фронт, якщо вас призвали без досвіду: з'явилося пояснення

Скільки навчають чоловіків без досвіду перед відправкою на фронт?

Горбач відповів, що чоловіків без досвіду закликають набагато менше, ніж тих, хто має такий досвід.

"Не можу назвати кількісних показників, але їх, чоловіків без досвіду, закликають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід. Насамперед звичайно, відбирається особовий склад, який уже має досвід проходження військової служби", – заявив він.

Військовий розповів, що у навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває один місяць.

Це для фахівців, які не потребують додаткового досвіду, крім базового – номера обслуги, що заряджає і таке інше. Тільки після таких тренувань покликаних відправляють у частини.

Якщо військовослужбовець призначатиметься на складнішу спеціальність, наприклад, гранатометник, це займе більше часу – ще плюс два тижні навчання. Якщо говорити про складнішу спеціальність – ще місяць або й до 45 днів додатково.

Наголошується, що військовослужбовці, які призначаються на сержантські посади, також проходять додаткову професійну підготовку.

Горбач зазначив, що сумарно підготовка мобілізованих без військового досвіду може тривати понад два місяці.