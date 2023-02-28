Сколько будет длиться обучение на фронт, если вас призвали без опыта: появилось объяснение

Сколько обучают мужчин без опыта перед отправкой на фронт?

Горбач ответил, что мужчин без опыта призывают гораздо меньше, чем тех, кто такой опыт имеет.

"Не могу назвать количественных показателей, но их, мужчин без опыта, призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт. В первую очередь, конечно, отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы", – заявил он.

Военный рассказал, что в учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится один месяц.

Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового – номера обслуги, заряжающий и так далее. Только после таких тренировок призванных отправляют в части.

Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например, гранатометчик, это займет больше времени – еще плюс две недели обучения. Если говорить о более сложной специальности – еще месяц или и до 45 дней дополнительно.

Отмечается, что военнослужащие, назначаемые на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку.

Горбач отметил, что Суммарно подготовка мобилизованных без военного опыта может длиться более двух месяцев.