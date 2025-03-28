Скільки треба заробляти в різних країнах Європі, щоб жити без соцдопомоги

Життя в Європі може бути дорогим, і витрати сильно відрізняються залежно від країни. Деякі держави пропонують доступне житло та низькі ціни на продукти, тоді як в інших навіть базові витрати значно вищі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де в Європі можна жити з мінімальним бюджетом, а де знадобиться високий дохід, щоб підтримувати комфортний рівень життя.
Румунія - одна з найдешевших країн Європи, яка приваблює іммігрантів низькими цінами та доступними можливостями для роботи. Навіть у столиці Бухаресті можна знайти доступне житло, а витрати на харчування та транспорт залишаються помірними. Основні витрати включають:
Румунія - одна з найдешевших країн Європи, де комфортне життя можливе за 1400 євро на місяць.
Польща є популярним напрямком для трудових мігрантів завдяки стабільній економіці та відносно низькій вартості життя. Тут багато доступних супермаркетів і мережевих магазинів, що дозволяє заощадити на продуктах та товарах першої потреби. Основні витрати:
Щоб комфортно жити в Польщі без соцвиплат, потрібно мати дохід від 1500 євро на місяць.
Іспанія відома приємним середземноморським кліматом, що робить її одним із найпривабливіших місць для проживання в Європі. У великих містах, таких як Барселона і Мадрид, ціни значно вищі, ніж у менш популярних регіонах. Ось середні щомісячні витрати:
Комфортне життя в Іспанії потребує мінімум 3000 євро на місяць.
Італія приваблює не тільки своєю культурною спадщиною, а й широкими можливостями для працевлаштування у сфері обслуговування та будівництва. Проте, вартість життя в північних містах, таких як Мілан або Венеція, значно вища, ніж на півдні країни. Бюджет на місяць включає:
Для комфортного проживання в Італії потрібно заробляти від 3200 євро.
Німеччина славиться високою якістю життя, але рівень витрат тут також доволі значний. У столичних районах, таких як Берлін і Мюнхен, вартість оренди може бути значно вищою, ніж у менших містах. Основні витрати:
Щоб не залежати від соцдопомоги, потрібно заробляти щонайменше 3300 євро на місяць.
Норвегія має один із найвищих рівнів життя у світі, що зумовлено стабільною економікою та соціальними гарантіями. Однак продукти, послуги та оренда житла тут значно дорожчі, ніж у більшості інших країн Європи. Основні витрати:
Мінімальний дохід для комфортного життя в Норвегії - 3600 євро.
Франція є одним із найдорожчих місць для проживання в Європі, особливо в таких містах, як Париж і Ліон. Якщо ви плануєте жити в менш урбанізованих регіонах, витрати можуть бути трохи нижчими. Основні витрати:
Щоб комфортно жити у Франції, потрібно мати дохід не менше 4200 євро.
Велика Британія - одна з найдорожчих країн Європи, особливо у Лондоні, де витрати значно перевищують середньоєвропейські показники. Додатково варто враховувати високі податки. Основні витрати:
Щоб жити у Великій Британії без соцдопомоги, потрібно заробляти від 4500 євро на місяць.
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Forbes та Visit Ukraine.