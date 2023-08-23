Скільки треба варити молоду картоплю, щоб вона була не тільки смачною, а й корисною

Чому молода картопля вважається корисною

Молодою картопля вважається, якщо бульби зібрані протягом 2-3 тижнів після закінчення цвітіння картопляного куща. Характерно для ранньої картоплі - найтонша шкірка, яку можна очистити навіть руками, висока концентрація корисних речовин, низька калорійність та відносно невелика кількість крохмалю.

Склад молодої картоплі чудово збалансований - вона служить джерелом аскорбінової кислоти, причому завдяки тому, що вариться вона досить швидко, майже весь вітамін С залишається в безпеці. Калію, який зміцнює серцевий м’яз, у молодій картоплі рекордна кількість - більше ніж у бананах.

На відміну від картоплі, що зберігалася з минулого врожаю, у молодій практично немає отруйного солонину, а калорійність на порядок нижча. Таким чином, правильно приготовлена молода картопля вважається виключно дієтичним продуктом.

Насамперед виникає резонне питання - а що там із нітратами? Немає сумніву, що в бульбах вони присутні, як практично у всіх овочах, особливо ранніх. Важливо, щоб кількість нітратів не перевищувала норми.

Як відомо, нітрати розчиняються у воді, тому, перш ніж готувати, картоплини слід ретельно вимити та замочити на 20-30 хвилин у холодній воді - як правило, цього достатньо, щоб усунути частину хімії, до 30%.

Нітрати, що залишилися, підуть у воду в перші 10-15 хвилин варіння бульб - до 80%, як стверджують дієтологи.

Як смачно і з користю варити молоду картоплю

Картоплю покласти в каструлю.

Залити бульби водою так, щоб її рівень був на 1-2 пальці вище за картоплю. У занадто великій кількості води картоплю варити не можна: вона вийде водянистою.

Поставити каструлю на вогонь.

Варити слід не довше 15-20 хвилин після закипання, інакше картопля втратить велику частину вітамінів, а м'якоть перетвориться на пюре.

Але якщо у вас великі картоплини, то процес готування може зайняти 20-25 хвилин.

Готувати молоду картоплю, попередньо вимочену у холодній воді, можна навіть зі шкіркою, а якщо є бажання її очистити, знімайте лише найтонший верхній шар - основні корисні речовини сконцентровані безпосередньо під шкіркою.

Після того, як овочі будуть готові - злийте воду з каструлі та покладіть в гарячу картоплю масло і кріп. Потім накрийте кришкою і потрясіть каструлю, щоб все перемішалося.

Деякі господині люблять після того, як вода зціджена, поставити каструлю з картоплею на маленький вогонь і почекати кілька хвилин, поки википить вся волога. Підсушена таким чином картопля краще вбирає вершкове масло.

Потім додайте зелень або молодий часник, петрушку, кінзу. Також багато кухарів додають кілька ложок сметани. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.

Картоплю подають з м'ясними стравами, салатами, але можна їсти без нічого. До столу картопля треба подавати гарячою.