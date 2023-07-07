Коли потрібно збирати урожай картоплі, щоб вона довше зберігалася

Для того, щоб зібраний урожай добре зберігався, потрібно знати терміни, коли починати копати картоплю. Несвоєчасне викопування картоплі точно не буде корисним, причому як занадто раннє, так і пізнє.

Які ознаки вказують на те, що час копати картоплю - читайте нижче.

Коли викопувати картоплю для зберігання

Найкращий час для викопування картоплі для зберігання - перші дні вересня. Бажано робити це в суху та сонячну погоду.

До того ж потрібно стежити за бадиллям. Якщо воно вже лягло, то це найперша ознака того, що картоплю можна викопувати. Ще одна ознака - бадилля почало жовтіти та сохнути.

Для початку перевірте готовність картоплі - виберіть кущі з різним ступенем висихання бадилля і викопайте їх. Якщо шкірка на картоплі щільна, а більшість плодів відокремилися від куща, то можете викопувати всі інші.

Важливо, що для картоплі із зеленим бадиллям час викопування ще не настав. Якщо бадилля залишається м'ясистим і зеленим, це означає, що до нього продовжують надходити поживні речовини.

Чим небезпечне раннє або пізнє прибирання картоплі

Вибирати час збирання картоплі варто досить ретельно тому, що помилившись хоча б на декілька тижнів, ви ризикуєте втратити весь урожай.

Необхідно знати, що занадто рано викопана картопля придатна тільки для вживання найближчим часом. Її шкірка тонка і схильна до механічних пошкоджень.

До того ж затягувати з часом збирання картоплі, сподіваючись, що шкірка стане міцною, а картоплини виростуть максимально великими до середини осені - теж не варто. До цього часу бадилля картоплі не лише жовтіє, але і повністю висихає або згниває, і шукати кущ доводиться інтуїтивно.

Окрім того, обробку і закладання картоплі на зберігання потрібно проводити виключно у суху погоду, інакше запаси також можуть загнити.

Як краще копати картоплю

За тиждень до викопування картоплі бадилля краще скосити та спалити. Копати картоплю краще вилами. Увіткніть їх у землю на відстані приблизно 15–20 сантиметрів від основи куща та акуратно перевертайте землю.

Також можна використати мотоблок. Викопування картоплі мотоблоком має переваги, якщо картоплю саджали за допомогою нього, тоді відстань між посівами є такою, що колеса не наїжджають на сусідню лунку.

Перед тим, як прибрати картоплю з грядки на зберігання, її необхідно просушити. Якщо ґрунт піщаний, а погода суха і тепла, можна зробити це просто на полі, розсипавши картоплю тонким рівномірним шаром.

Перед тим, як відправити картоплю на зберігання, посортуйте її. Місце зберігання має бути з температурою від 4,5 до 7°C. Регулярно перевіряйте плоди та видаляйте будь-які з ознаками гниття чи висихання.

Що посадити після картоплі

Якщо на ділянці зростала рання картопля, і до початку серпня ви вже прибрали урожай, то не варто її закидати.

Картопля активно забирає з ґрунту фосфор і калій, тому після кожного сезону їх потрібно заповнювати. Для цього внесіть на кожен квадратний метр землі по 15 г суперфосфату і сірчанокислого калію.

До закінчення теплої пори року можна ще зібрати урожай редису, листового і качанного салату, шпинату, руколи та іншої зелені.