Сколько нужно варить молодой картофель, чтобы он был не только вкусным, но и полезным

Молодой картофель - это удовольствие, приятное воспоминание, которое остается в наших мыслях на целый год. Но есть несколько секретов, позволяющих сделать этот овощ не только вкусным, но и полезным.
Сколько времени нужно варить молодой картофель, чтобы у него был не только вкус, но и польза - читайте в материале Styler.
Молодым картофель считается, если клубни собраны в течение 2-3 недель после окончания цветения картофельного куста. Характерно для раннего картофеля - самая тонкая кожура, которую можно очистить даже руками, высокая концентрация полезных веществ, низкая калорийность и относительно небольшое количество крахмала.
Состав молодого картофеля прекрасно сбалансирован - он служит источником аскорбиновой кислоты, причем благодаря тому, что варится он достаточно быстро, почти весь витамин С остается в безопасности. Калия, укрепляющего сердечную мышцу, в молодом картофеле рекордное количество - больше чем в бананах.
В отличие от картофеля, хранившегося с прошлого урожая, в молодом практически нет ядовитого солонина, а калорийность на порядок ниже. Таким образом, правильно приготовленный молодой картофель считается исключительно диетическим продуктом.
В первую очередь, возникает резонный вопрос - а что там с нитратами? Нет сомнения, что в клубнях они присутствуют, как практически во всех овощах, особенно ранних. Важно, чтобы количество нитратов не превышало нормы.
Как известно, нитраты растворяются в воде, поэтому прежде чем готовить, картофелины следует тщательно вымыть и замочить на 20-30 минут в холодной воде - как правило, этого достаточно, чтобы устранить часть химии, до 30%.
Оставшиеся нитраты уйдут в воду в первые 10-15 минут варки клубней - до 80%, как утверждают диетологи.
Но если у вас большие картофелины, то процесс приготовления может занять 20-25 минут.
Картофель подают с мясными блюдами, салатами, но можно есть и без ничего. К столу картофель нужно подавать горячим.
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