Скільки треба варити молоду картоплю, щоб вона була не тільки смачною, а й корисною
Молода картопля - це задоволення, приємний спогад, який залишається в наших думках на цілий рік. Але є кілька секретів, які дозволяють зробити цей овоч не тільки смачними, але й корисними.
Скільки часу треба варити молоду картоплю, щоб у неї був не тільки смак, але і користь – читайте в матеріалі Styler.
Чому молода картопля вважається корисною
Молодою картопля вважається, якщо бульби зібрані протягом 2-3 тижнів після закінчення цвітіння картопляного куща. Характерно для ранньої картоплі - найтонша шкірка, яку можна очистити навіть руками, висока концентрація корисних речовин, низька калорійність та відносно невелика кількість крохмалю.
Склад молодої картоплі чудово збалансований - вона служить джерелом аскорбінової кислоти, причому завдяки тому, що вариться вона досить швидко, майже весь вітамін С залишається в безпеці. Калію, який зміцнює серцевий м’яз, у молодій картоплі рекордна кількість - більше ніж у бананах.
На відміну від картоплі, що зберігалася з минулого врожаю, у молодій практично немає отруйного солонину, а калорійність на порядок нижча. Таким чином, правильно приготовлена молода картопля вважається виключно дієтичним продуктом.
Насамперед виникає резонне питання - а що там із нітратами? Немає сумніву, що в бульбах вони присутні, як практично у всіх овочах, особливо ранніх. Важливо, щоб кількість нітратів не перевищувала норми.
Як відомо, нітрати розчиняються у воді, тому, перш ніж готувати, картоплини слід ретельно вимити та замочити на 20-30 хвилин у холодній воді - як правило, цього достатньо, щоб усунути частину хімії, до 30%.
Нітрати, що залишилися, підуть у воду в перші 10-15 хвилин варіння бульб - до 80%, як стверджують дієтологи.
Як смачно і з користю варити молоду картоплю
- Картоплю покласти в каструлю.
- Залити бульби водою так, щоб її рівень був на 1-2 пальці вище за картоплю. У занадто великій кількості води картоплю варити не можна: вона вийде водянистою.
- Поставити каструлю на вогонь.
- Варити слід не довше 15-20 хвилин після закипання, інакше картопля втратить велику частину вітамінів, а м'якоть перетвориться на пюре.
Але якщо у вас великі картоплини, то процес готування може зайняти 20-25 хвилин.
- Готувати молоду картоплю, попередньо вимочену у холодній воді, можна навіть зі шкіркою, а якщо є бажання її очистити, знімайте лише найтонший верхній шар - основні корисні речовини сконцентровані безпосередньо під шкіркою.
- Після того, як овочі будуть готові - злийте воду з каструлі та покладіть в гарячу картоплю масло і кріп. Потім накрийте кришкою і потрясіть каструлю, щоб все перемішалося.
Деякі господині люблять після того, як вода зціджена, поставити каструлю з картоплею на маленький вогонь і почекати кілька хвилин, поки википить вся волога. Підсушена таким чином картопля краще вбирає вершкове масло.
- Потім додайте зелень або молодий часник, петрушку, кінзу. Також багато кухарів додають кілька ложок сметани. Всі інгредієнти потрібно добре перемішати.
Картоплю подають з м'ясними стравами, салатами, але можна їсти без нічого. До столу картопля треба подавати гарячою.
До речі, раніше ми писали про те, коли потрібно збирати урожай картоплі, щоб вона довше зберігалася.
А ще розповідали про рецепт приготування печеної картоплі конфі від Клопотенка.