Сколько нужно варить молодой картофель, чтобы он был не только вкусным, но и полезным

Молодой картофель - это удовольствие, приятное воспоминание, которое остается в наших мыслях на целый год. Но есть несколько секретов, позволяющих сделать этот овощ не только вкусным, но и полезным.

Сколько времени нужно варить молодой картофель, чтобы у него был не только вкус, но и польза - читайте в материале Styler .

Почему молодой картофель считается полезным

Молодым картофель считается, если клубни собраны в течение 2-3 недель после окончания цветения картофельного куста. Характерно для раннего картофеля - самая тонкая кожура, которую можно очистить даже руками, высокая концентрация полезных веществ, низкая калорийность и относительно небольшое количество крахмала.

Состав молодого картофеля прекрасно сбалансирован - он служит источником аскорбиновой кислоты, причем благодаря тому, что варится он достаточно быстро, почти весь витамин С остается в безопасности. Калия, укрепляющего сердечную мышцу, в молодом картофеле рекордное количество - больше чем в бананах.

В отличие от картофеля, хранившегося с прошлого урожая, в молодом практически нет ядовитого солонина, а калорийность на порядок ниже. Таким образом, правильно приготовленный молодой картофель считается исключительно диетическим продуктом.

В первую очередь, возникает резонный вопрос - а что там с нитратами? Нет сомнения, что в клубнях они присутствуют, как практически во всех овощах, особенно ранних. Важно, чтобы количество нитратов не превышало нормы.

Как известно, нитраты растворяются в воде, поэтому прежде чем готовить, картофелины следует тщательно вымыть и замочить на 20-30 минут в холодной воде - как правило, этого достаточно, чтобы устранить часть химии, до 30%.

Оставшиеся нитраты уйдут в воду в первые 10-15 минут варки клубней - до 80%, как утверждают диетологи.

Как вкусно и с пользой варить молодой картофель

Картофель положить в кастрюлю.

Залить клубни водой так, чтобы ее уровень был на 1-2 пальца выше картофеля. В слишком большом количестве воды картофель варить нельзя: он получится водянистым.

Поставить кастрюлю на огонь.

Варить следует не дольше 15-20 минут после закипания, иначе картофель потеряет большую часть витаминов, а мякоть превратится в пюре.

Но если у вас большие картофелины, то процесс приготовления может занять 20-25 минут.

Готовить молодой картофель, предварительно вымоченный в холодной воде, можно даже с кожурой, а если есть желание ее очистить, снимайте только тончайший верхний слой - основные полезные вещества сконцентрированы непосредственно под кожурой.

После того как овощи будут готовы - слейте воду из кастрюли и положите в горячий картофель масло и укроп. Затем накройте крышкой и потрясите кастрюлю, чтобы все перемешалось.

Некоторые хозяйки любят после того, как вода сцежена, поставить кастрюлю с картофелем на маленький огонь и подождать несколько минут, пока выкипит вся влага. Подсушенный таким образом картофель лучше впитывает сливочное масло.

Затем добавьте зелень или молодой чеснок, петрушку, кинзу. Также многие повара добавляют несколько ложек сметаны. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Картофель подают с мясными блюдами, салатами, но можно есть и без ничего. К столу картофель нужно подавать горячим.