Скільки тепер отримуватимуть захисники України: оновлені розміри виплати

Військовослужбовці Збройних сил України, які воюють на лінії зіткнення, можуть отримувати до 190 000 гривень на місяць, а офіцери - ще більше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова речника Міністерства оборони України, старшого лейтенанта Дмитра Лазуткіна в ефірі прямого ефіру телемарафону "Єдині новини".
Так, за словами речника, військові ЗСУ мають такі виплати:
Військові, які проходять лікування - також отримують основну зарплату. Тобто, навіть при тривалому лікування після поранення військові будуть отримувати мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 100 гривень.
Крім того, Дмитро Лазуткін нагадав, що зараз існує встановлена грошова винагорода за знищену російську техніку:
"І це ще не повний список. Для отримання винагороди потрібно, щоб був відповідний запис у журналі бойових дій, було донесення і бажано - фото або відеофіксація", - зазначив речник.
Раніше ми писали про те, які зараз виплати у військових при заключенні контракту.
А ще розповідали про те, які зараз виплати у пенсіонерів, які не мають страхового стажу.