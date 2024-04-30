Кабмін оновив виплати військовим: хто та скільки отримає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту:

рядовий склад - 24 224 гривень;

сержантський і старшинський склад - 27 252 гривень;

офіцерський склад - 30 280 гривень.

Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов'язки - 20 100 гривень.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів - 15 000 - 30 000 гривень.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) - 2 350 гривень.

Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти - 100 000 гривень.

Виплати за знищену техніку ворога: