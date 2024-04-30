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Кабмін оновив виплати військовим: хто та скільки отримає

Україна, Вівторок 30 квітня 2024 19:26
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Кабмін оновив виплати військовим: хто та скільки отримає Фото: Кабмін оновив виплати військовим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України оновив виплати військовослужбовцям. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту:

  • рядовий склад - 24 224 гривень;
  • сержантський і старшинський склад - 27 252 гривень;
  • офіцерський склад - 30 280 гривень.
  • Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов'язки - 20 100 гривень.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів - 15 000 - 30 000 гривень.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) - 2 350 гривень.

Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти - 100 000 гривень.

Виплати за знищену техніку ворога:

  • корабель 1 рангу - понад 243 тисячі гривень, 2 рангу - понад 182 тисячі гривень, 3 рангу - понад 121 тисячі гривень, 4 рангу - 97 400 гривень;
  • бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси - понад 121 тисячі гривень;
  • реактивна система залпового вогню - понад 60 тисяч гривень;
  • тактичний ракетний комплекс, військовий літак - понад 54 тисячі гривень;
  • танк, наземна артилерія та бойові вертольоти - 48 720 гривень.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, закон про мобілізацію в Україні вже підписаний президентом Володимиром Зеленський. Він набере чинності з 18 травня.

Міноборони показало повний перелік змін у процесі мобілізації.

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