Сколько теперь будут получать защитники Украины: обновлены размеры выплаты

Так, по словам спикера, военные ВСУ имеют следующие выплаты:

20 100 гривен - основная зарплата военного

100 000 гривен - за участие в боевых действиях

70 000 гривен - за каждые 30 дней на линии боевого столкновения

30 000 - оплачивается дополнительно за специальные задания

Военные, проходящие лечение - также получают основную зарплату. То есть, даже при длительном лечении после ранения военные будут получать минимальное денежное довольствие в размере 20 100 гривен.

Кроме того, Дмитрий Лазуткин напомнил, что сейчас существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику.

за уничтожение вражеского автомобиля - 12 180 гривен

за уничтожение танка - 48 720 гривен

за сбитый самолет или вертолет - более 100 000 гривен

за уничтожение корабля 1 ранга - более 243 000 гривен

за уничтожение БТР и БМП - более 40 000 гривен

"И это еще не полный список. Для получения вознаграждения нужно, чтобы была соответствующая запись в журнале боевых действий, было донесено и желательно - фото или видеофиксация", - отметил спикер.