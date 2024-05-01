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Сколько теперь будут получать защитники Украины: обновлены размеры выплаты

Какие выплаты сейчас получают военнослужащие ВСУ (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, воюющие на линии столкновения, могут получать до 190 000 гривен в месяц, а офицеры - еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины, старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина в эфире прямого эфира телемарафона "Единые новости".

Так, по словам спикера, военные ВСУ имеют следующие выплаты:

  • 20 100 гривен - основная зарплата военного
  • 100 000 гривен - за участие в боевых действиях
  • 70 000 гривен - за каждые 30 дней на линии боевого столкновения
  • 30 000 - оплачивается дополнительно за специальные задания

Военные, проходящие лечение - также получают основную зарплату. То есть, даже при длительном лечении после ранения военные будут получать минимальное денежное довольствие в размере 20 100 гривен.

Кроме того, Дмитрий Лазуткин напомнил, что сейчас существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику.

  • за уничтожение вражеского автомобиля - 12 180 гривен
  • за уничтожение танка - 48 720 гривен
  • за сбитый самолет или вертолет - более 100 000 гривен
  • за уничтожение корабля 1 ранга - более 243 000 гривен
  • за уничтожение БТР и БМП - более 40 000 гривен

"И это еще не полный список. Для получения вознаграждения нужно, чтобы была соответствующая запись в журнале боевых действий, было донесено и желательно - фото или видеофиксация", - отметил спикер.

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