Сколько теперь будут получать защитники Украины: обновлены размеры выплаты

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, воюющие на линии столкновения, могут получать до 190 000 гривен в месяц, а офицеры - еще больше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова спикера Министерства обороны Украины, старшего лейтенанта Дмитрия Лазуткина в эфире прямого эфира телемарафона "Единые новости".
Так, по словам спикера, военные ВСУ имеют следующие выплаты:
Военные, проходящие лечение - также получают основную зарплату. То есть, даже при длительном лечении после ранения военные будут получать минимальное денежное довольствие в размере 20 100 гривен.
Кроме того, Дмитрий Лазуткин напомнил, что сейчас существует установленное денежное вознаграждение за уничтоженную российскую технику.
"И это еще не полный список. Для получения вознаграждения нужно, чтобы была соответствующая запись в журнале боевых действий, было донесено и желательно - фото или видеофиксация", - отметил спикер.
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