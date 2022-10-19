Скільки та як правильно зберігати гречку, рис та інші крупи

Умови зберігання круп

Як і більшість інших продуктів, крупи потрібно зберігати у темному та прохолодному місці. Бажано в такому, де не буде різкого перепаду температур. Також має значення вологість – рівень не повинен перевищувати 60-70%. А температура – від 5 до 15 градусів тепла.

Особливу увагу варто приділяти крупам, що зберігаються у мішках. У приміщенні не повинно бути сиро та волого. А самі мішки варто перевертати бодай раз на тиждень.

Невеликі обсяги варто зберігати у спеціальних контейнерах, ємностях із кераміки, скла та навіть пластику. Мішечки варто попередньо вимочити в соляному розчині та пропрасувати гарячою праскою.

Крупи потрібно регулярно (хоча б раз на пару тижнів) переглядати щодо появи комах і псування. А бажано - струшувати, щоб вони не залежалися.

Скільки можна зберігати крупи

Сіль та цукор можуть простояти багато років, але є важлива умова – герметичні ємності та сухе місце.

Макарони можуть зберігатися до 3 років, але лише у спеціальних контейнерах. У звичайних пачках, пакетах чи мішечках не варто зберігати понад 6 місяців.

Гречку можна зберігати до 2 років. Вона не втрачає своїх властивостей набагато довше, але рекомендується її в правильних умовах зберігати не більше 20 місяців.

Рис може простояти у вашій коморі до 1,5 років.

Пшоно не варто зберігати довго. Оптимальний термін – 4-6 місяців.

Манна крупа може зберігатися 12-14 місяців. Після цього крупа почне втрачати свої властивості.

Вівсянку чи Геркулес довго зберігати не можна – не більше 5-6 місяців.

Борошно боїться сонця, вологи, перепадів температур і не терпить сусідство з пахучими продуктами, тому тримайте окремо.

Пшеничне борошно вищого ґатунку прослужить вам 12 місяців, житнє борошно - до 6 місяців, а цільнозернове - всього 3 місяці.

Гречане та рисове борошно може зберігатися від 6 до 9 місяців.

Пшенична, ячна, кукурудзяна, перлова крупа – від 4 до 10 місяців.

Сухий горох – близько двох років.

Як зрозуміти, що крупа зіпсувалась

Неприємний запах може виникнути внаслідок недотримання правил зберігання або поряд стояли неправильні продукти.

Неприємний смак – надто тривалий термін зберігання. Крупи мають властивість залежуватися і це призводить до змін у її хімічних та смакових властивостях.

Підозрілий колір – порушено терміни або правила зберігання. Колір може змінитися через попадання світла місця зберігання.

Цвіль - порушення температурного режиму, підвищена вологість. Ще цвіль з'являється через погану вентиляцію приміщення та цвілі на стінах місця, де ви зберігаєте продукти.

Комахи – порушення правил зберігання, неправильний режим вологості.