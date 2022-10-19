Сколько и как правильно хранить гречку, рис и другие крупы

Условия хранения круп

Как и большинство других продуктов, крупы нужно хранить в темном и прохладном месте. Желательно в таком, где не будет резких перепад температур. Также имеет значение влажность - уровень не должен превышать 60-70%. А температура - от 5 до 15 градусов тепла.

Особое внимание стоит уделять крупам, которые хранятся в мешках. В помещении не должно быть сыро и влажно. А сами мешки стоит переворачивать хотя бы раз в неделю.

Небольшие объемы стоит хранить в специальных контейнерах, емкостях из керамики, стекла и даже пластика. Мешочки стоит предварительно вымочить в соляном растворе и прогладить горячим утюгом.

Крупы нужно регулярно (хотя бы раз в пару недель) просматривать на предмет появления насекомых и порчи. А желательно - встряхивать, чтобы они не залеживались.

Сколько можно хранить крупы

Соль и сахар могут простоять много лет, но есть важное условие - герметичные емкости и сухое место.

Макароны могут храниться до 3 лет, но только в специальных контейнерах. В обычных пачках, пакетах или мешочках не стоит хранить более 6 месяцев.

Гречку можно хранить до 2 лет. Она не теряет свои свойства намного дольше, но рекомендуется ее в правильных условиях хранить не более 20 месяцев.

Рис может простоять в вашей кладовке до 1,5 лет.

Пшено не стоит хранить долго. Оптимальный срок - 4-6 месяцев.

Манная крупа может храниться 12-14 месяцев. После этого крупа начнет терять свои свойства.

Овсянку или Геркулес долго хранить нельзя - не более 5-6 месяцев.

Мука боится солнца, влаги, перепадов температур и не терпит соседство с пахучими продуктами, поэтому держите отдельно.

Пшеничная мука высшего сорта прослужит вам 12 месяцев, ржаная мука - до 6 месяцев, а цельнозерновая - всего 3 месяца.

Гречневая и рисовая мука может храниться от 6 до 9 месяцев.

Пшеничная, ячневая, кукурузная, перловая крупа - от 4 до 10 месяцев.

Сухой горох - около двух лет.

Как понять, что крупа испортилась

Неприятный запах может появиться в результате несоблюдения правил хранения или рядом стояли неправильные продукты.

Неприятный вкус - слишком длительный срок хранения. Крупы имеют свойство залеживаться и это приводит к изменениям в ее химических и вкусовых свойствах.

Подозрительный цвет - нарушены сроки или правила хранения. Цвет может поменяться из-за попадания света на места хранения.

Плесень - нарушение температурного режима, повышенная влажность. Еще плесень появляется из-за плохой вентиляции помещения и плесени на стенах места, где вы храните продукты.

Насекомые - нарушение правил хранения, неправильный режим влажности.