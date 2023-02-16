Скільки солі можна вживати в день та у яких продуктах її найбільше

Сіль - основне джерело натрію, але зловживати ним не можна, щоб уникнути проблем зі здоров’ям. Також важливо уникати продуктів з великим вмістом такого продукту.

Яка норма

За словами експерта, не варто відмовлятися повністю від солі, адже це природний продукт і його треба вживати обмежено. В день дозволено максимум 5 гр - приблизно 1 чайна ложка.

Дієтолог назвала список продуктів, які містять приховану сіль:

Хліб - щоб отримати користь читайте етикетку і кількість солі;

Сухарики, чіпси та горішки;

Суші, роли, які їдять із соєвим соусом, в якому багато солі

Напівфабрикати - сардельки та ковбаси.

Як обрати сіль

Експерт радить обирати морську сіль. Така сіль хорошої якості містить велику кількість важливих мінералів для організму. Для поповнення дефіциту йоду також використовуйте морські водорості, фейхоа та морську рибу.

Йодована сіль також хороша, але йод дуже нестабільний при термообробці. При виборі солі варто дивитись на склад та обирати більш багатий на мінерали продукт.

"Яку сіль ви б не обрали, врахуйте головне, якщо ви будете термічно обробляти їжу, всі ті мікроелементи, які є у морській солі, будуть знижуватися і, в результаті, ми отримаємо один натрій хлор", - йдеться у повідомленні.

Тому найкраще досолювати уже готову їжу.

Також дієта з низьким вмістом солі або взагалі безсольова може бути дуже шкідливою. Натрій необхідний для організму, він являється важливим в утворенні соляної кислоти і потрібен для роботи ферменту карбоангідрази, яка регулює кислотність.

Безсольова дієта може викликати набряки, проблеми з нервовою системою, головний біль, гіпоацидність - знижену кислотність шлункового соку.

