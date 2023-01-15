Ці прості способи допоможуть врятувати пересолену страву: що додати у їжу

Кожен кулінар хоча б раз у житті пересолював страву. Виправити таку їжу можна дуже легко, тому не поспішайте її викидати. Зокрема, можна що-небудь додати, чим-небудь розбавити або доповнити.

Що робити якщо пересолили суп

Найпростіший спосіб "врятувати" суп - долити води. Однак це може зіпсувати густоту супу. Ще один варіант - злити частину бульйону і долити в каструлю несолоний бульйон або воду. Ще один диво-засіб - яєчний білок. Вбийте його в суп і розмішайте, а потім дістаньте шумівкою. З білком вбереться частина солі.

У пересолений суп можна додати рис - він добре вбирає сіль. Рис загорнути в марлю і опустити в каструлю на 15 хвилин. Потім марлю з крупою можна вийняти.

Як врятувати занадто солоні соуси

У цьому випадку додайте трохи цукру, це врівноважить надлишок солі. Також такі інгредієнти як лимонний сік або мед теж можуть допомогти поглинути надлишок солі.

Пересолений рис

Щоб позбутися від зайвої солі в рисі, можна процідити його і замінити воду для варіння на несолону перед тим, як продовжити. Таким чином, надлишок солі в рисі буде розчинений у новій воді для варіння.

Цей спосіб також працює з макаронами та відвареними овочами.

Слід зазначити, що надлишок солі шкідливий для здоров’я.

Щоб позбутися надлишку солі, можна зробити другу несолону страву та окремо змішати з тою, що містить занадто багато солі. Цей трюк може бути корисним під час приготування пюре, олів'є та вінегрету, щоб відновити баланс смаків.

Деякі харчові продукти мають високий вміст солі, зокрема: шинка, сир та соєвий соус. Якщо ви хочете додавати їх у свої страви, уникайте додавання солі або додайте лише кількох щіпок.