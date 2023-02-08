Замінити сіль на кухні допоможуть ці прості інгредієнти: буде смачно та корисно

Сіль в українських супермаркетах зараз вже не дефіцит, хоч її ціна трохи зросла. Однак багато людей готові замінити її іншими спеціями на кухні, щоб не лише трохи заощадити, а й подбати про своє здоров'я.

Чим можна замінити сіль і при цьому зробити ваші страви смачнішими - читайте в матеріалі Styler.

Сік лимона

Можна використовувати свіжий сік або концентрований в баночках, який продається в супермаркетах. У соку лимона міститься вітамін С, який корисний організму. А кислинка додасть вашій страві пікантності, тому ця заміна підійде для салатів чи м'ясних страв.

Соєвий соус

Один із найпростіших замінників солі на кухні - таким соусом замінюють багато різних спецій. У соєвому соусі є сіль, спеції, вітаміни та мінеральні речовини.

Відмінним вибором стане соус із соєвих бобів та пшениці, без консервантів. Максимальна добова доза – не більше двох столових ложок.

Морські водорості

У них міститься натуральна морська сіль, яка додає водоростям солонуватий смак. А ще в них є йод та вітаміни. Водорості можна вживати у сухому чи сушеному вигляді. А ще їх можна подрібнити у блендері чи кавомолці, а потім посипати отриманою сумішшю будь-які страви.

Сушені овочі

У багатьох стравах замінити сіль можна сушеними овочами. Вони зберігають свої поживні речовини, смак та аромат у сухому вигляді та стануть чудовою добавкою для перших страв, тушкування або при приготуванні м'яса.

Часник

Часник їли наші пращури й він насправді містить корисні речовини, які потрібні нашому організму. Ще він допомагає підтримати імунну систему та омолоджує організм.

Він поєднується не з усіма стравами, але в більшість із них достатньо додати пару зубчиків часнику, щоб отримати насичений смак. Можна використовувати часник у гранулах або суху спецію.

Хрін та імбир

Спробуйте додати в їжу коріння імбиру та хрону – вони можуть замінити не лише сіль, а й інші спеції. Використовуйте свіжі чи сухі прянощі – вони відмінно підійдуть для багатьох страв.

Соуси з приправами

Відмінною заміною солі у приготуванні страв можуть стати соуси, магазинні або зроблені самостійно. Візьміть 50 мл рослинної олії, додайте трохи часнику, цибулі, дрібно нарізану зелень, щіпку гірчичного порошку та лимонну цедру. Для пікантності – додайте паприку.

Солоні або мариновані продукти

Смак страв без солі вас не сильно засмутить, якщо ви додасте до їжі солоний огірок чи помідор. Ще можна використовувати мариновані гриби, салати. А маринад можна використовувати для перших страв, для соусів та підлив.