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Сколько соли можно употреблять в день и в каких продуктах ее больше всего

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Четверг 16 февраля 2023 17:03
Сколько соли можно употреблять в день и в каких продуктах ее больше всего Как выбрать полезную соль (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Соль - основной источник натрия, но злоупотреблять им нельзя, чтобы избежать проблем со здоровьем. Также важно избегать продуктов с большим содержанием этого продукта.

Об этом сообщила диетолог Татьяна Пасека в Instagram.

Какая норма

По словам эксперта, не стоит отказываться полностью от соли, ведь это природный продукт и его нужно употреблять ограниченно. В день разрешено максимум 5 гр - примерно 1 чайная ложка.

Диетолог назвала список продуктов, содержащих скрытую соль:

  • Хлеб - чтобы получить пользу, читайте этикетку и количество соли;
  • Сухарики, чипсы и орешки;
  • Суши, роллы, которые едят с соевым соусом, в котором много соли
  • Полуфабрикаты - сардельки и колбасы.

Как выбрать соль

Эксперт советует выбирать морскую соль. Такая соль хорошего качества содержит большое количество важных минералов для организма. Для восполнения дефицита йода также используйте морские водоросли, фейхоа и морскую рыбу.

Йодированная соль тоже хороша, но йод очень нестабильный при термообработке. При выборе соли следует смотреть на состав и выбирать более богатый минералом продукт.

"Какую соль вы бы не выбрали, учтите главное, если вы будете термически обрабатывать пищу, все микроэлементы, которые есть в морской соли, будут снижаться и, в результате, мы получим один натрий хлор", - говорится в сообщении.

Поэтому лучше досолить уже готовую пищу.

Также диета с низким содержанием соли или вообще бессолевая может быть очень вредна. Натрий необходим для организма, он является важным в образовании соляной кислоты и необходим для работы фермента карбоангидразы, которая регулирует кислотность.

Бессолевая диета может вызвать отеки, проблемы с нервной системой, головную боль, гипоацидность - пониженную кислотность желудочного сока.

Раньше мы сообщали, чем можно заменить соль на кухне.

Также мы писали, что делать, если пересолить блюдо.

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