Сколько соли можно употреблять в день и в каких продуктах ее больше всего

Соль - основной источник натрия, но злоупотреблять им нельзя, чтобы избежать проблем со здоровьем. Также важно избегать продуктов с большим содержанием этого продукта.

Какая норма

По словам эксперта, не стоит отказываться полностью от соли, ведь это природный продукт и его нужно употреблять ограниченно. В день разрешено максимум 5 гр - примерно 1 чайная ложка.

Диетолог назвала список продуктов, содержащих скрытую соль:

Хлеб - чтобы получить пользу, читайте этикетку и количество соли;

Сухарики, чипсы и орешки;

Суши, роллы, которые едят с соевым соусом, в котором много соли

Полуфабрикаты - сардельки и колбасы.

Как выбрать соль

Эксперт советует выбирать морскую соль. Такая соль хорошего качества содержит большое количество важных минералов для организма. Для восполнения дефицита йода также используйте морские водоросли, фейхоа и морскую рыбу.

Йодированная соль тоже хороша, но йод очень нестабильный при термообработке. При выборе соли следует смотреть на состав и выбирать более богатый минералом продукт.

"Какую соль вы бы не выбрали, учтите главное, если вы будете термически обрабатывать пищу, все микроэлементы, которые есть в морской соли, будут снижаться и, в результате, мы получим один натрий хлор", - говорится в сообщении.

Поэтому лучше досолить уже готовую пищу.

Также диета с низким содержанием соли или вообще бессолевая может быть очень вредна. Натрий необходим для организма, он является важным в образовании соляной кислоты и необходим для работы фермента карбоангидразы, которая регулирует кислотность.

Бессолевая диета может вызвать отеки, проблемы с нервной системой, головную боль, гипоацидность - пониженную кислотность желудочного сока.