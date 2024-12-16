Скільки разів ящірка може скидати хвіст: відповідь здивувала вчених

Найвідоміша здібність ящірок - відкидати хвіст в момент небезпеки, а потім регенерувати цю частину тіла. Однак з'ясувалося, що це вміння може мати певні особливості.

Про те, скільки разів ящірка може відростити хвіст, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання IFL Science .

Скільки разів ящірка може відрощувати хвіст

Виявляється, технічно немає обмежень на те, скільки разів ящірка може відрощувати хвіст. Проте, за словами доктора Даміана Леттуфа, молодшого наукового співробітника Школи молекулярних та біологічних наук Університету Кертіна, коли перший кістковий хвіст відпадає, він вже ніколи не буде таким, як раніше.

Попри те, що хвости ящірок призначені для регенерації, коли хвостовий хребець ламається вздовж певної площини, замість хребця виростає замісний жорсткий хрящовий стрижень. Сам процес відновлення, який досліджувався науковцями протягом багатьох років, можливий завдяки так званій гліальній мембрані, яка вистилає спинний мозок ящірки.

Відрив замісного стрижня з меншою ймовірністю може викликати регенерацію, однак, за спостереженнями, ящірки можуть відновлювати хвіст неодноразово, якщо мають достатньо поживних речовин.

Ба більше, якщо "справжній" хвіст ящірки залишається частково прикріпленим, організм істоти також може почати регенерацію, відрощуючи новий хвіст. Таким чином, ящірка стає схожою на міфічну істоту з роздвоєним хвостом.

Таку цікаву особливість ящірок називають "біфуркацією". Як з'ясував професор біології, доктор Гінріх Кайзер з коледжу Віктор-Веллі, ця властивість доволі поширена серед ящірок.

Деякі ящірки можуть мати декілька хвостів (ілюстративне фото: Freepik)

Під час аналізу наявних даних про ящірок з великою кількістю хвостів вчений навіть виявив випадок, коли ящірка відростила цілих дев'ять хвостів.

Кайзер, разом з дослідником Тімоті Баумом, вирішив ретельно вивчити це явище серед інших видів ящірок - почавши з тих, на яких натрапили на подвір'ї Баума. Тоді науковці й гадки не мали, що ці феноменальні властивості - декілька хвостів - будуть притаманні 250 видам ящірок з 25 родин.

Більшість з досліджених ящірок були біфідними, тобто двохвостими, але у 13 % видів спостерігалася більша кількість хвостів. Втім, вчені припускають, що кілька хвостів у ящірок насправді не є особливо рідкісним або незвичайним явищем.