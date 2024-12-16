Сколько раз ящерица может сбрасывать хвост: ответ удивил ученых

Самая известная способность ящериц - отбрасывать хвост в момент опасности, а затем регенерировать эту часть тела. Однако выяснилось, что это умение может иметь определенные особенности.

О том, сколько раз ящерица может отрастить хвост, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание IFL Science .

Сколько раз ящерица может отращивать хвост

Оказывается, технически нет ограничений на то, сколько раз ящерица может отращивать хвост. Однако, по словам доктора Дамиана Леттуфа, младшего научного сотрудника Школы молекулярных и биологических наук Университета Кертина, когда первый костный хвост отпадает, он уже никогда не будет таким, как раньше.

Несмотря на то, что хвосты ящериц предназначены для регенерации, когда хвостовой позвонок ломается вдоль определенной плоскости, вместо позвонка вырастает замещающий жесткий хрящевой стержень. Сам процесс восстановления, который исследовался учеными в течение многих лет, возможен благодаря так называемой глиальной мембране, которая выстилает спинной мозг ящерицы.

Отрыв замещающего стержня с меньшей вероятностью может вызвать регенерацию, однако, по наблюдениям, ящерицы могут восстанавливать хвост неоднократно, если имеют достаточно питательных веществ.

Более того, если "настоящий" хвост ящерицы остается частично прикрепленным, организм существа также может начать регенерацию, отращивая новый хвост. Таким образом, ящерица становится похожей на мифическое существо с раздвоенным хвостом.

Такую интересную особенность ящериц называют "бифуркацией". Как выяснил профессор биологии, доктор Гинрих Кайзер из колледжа Виктор-Вэлли, это свойство довольно распространено среди ящериц.

Некоторые ящерицы могут иметь несколько хвостов (иллюстративное фото: Freepik)

При анализе имеющихся данных о ящерицах с большим количеством хвостов ученый даже обнаружил случай, когда ящерица отрастила целых девять хвостов.

Кайзер, вместе с исследователем Тимоти Баумом, решил тщательно изучить это явление среди других видов ящериц - начав с тех, на которых наткнулись во дворе Баума. Тогда ученые и не подозревали, что эти феноменальные свойства - несколько хвостов - будут присущи 250 видам ящериц из 25 семейств.

Большинство из исследованных ящериц были бифидными, то есть двухвостыми, но у 13% видов наблюдалось большее количество хвостов. Впрочем, ученые предполагают, что несколько хвостов у ящериц на самом деле не является особо редким или необычным явлением.