Скільки разів повинні віджиматись чоловіки та жінки у різному віці: перевірте себе

Віджимання - один із найпростіших, але найефективніших способів оцінити рівень своєї фізичної підготовки. Є кількість віджимань, яку повинні виконувати жінки та чоловіки у певному віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
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Варто постійно збільшувати кількість віджимань, які ви виконуєте за один підхід. Якщо у вас зараз 10, то прагніть до 12-15 протягом наступних кількох тренувань.
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