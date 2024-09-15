6 вправ, які тонізують та покращать тіло жінок після 50 років
З віком жінкам потрібно підтримувати тонус м’язів і загальну фізичну форму. Природний процес старіння організму може призвести до зменшення м’язової маси та сили. Варто включати регулярні тонізуючі вправи після 50 років.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Присідайте з гантелями над головою
Ця вправа націлена на ноги, сідниці та плечі. Вправа також покращує силу та координацію.
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі в кожній руці на висоті плечей.
Присядьте, тримаючи спину рівною. Після цього встаньте та підійміть руки над головою.
Присідання з гантелями над головою (фото: eatthis.com)
Підйом гантель на м'ячі
Ця вправа задіює груди, трицепси та м’язи пресу, сприяючи зміцненню та стабільності верхньої частини тіла.
Ляжте на м’яч для стабілізації, спираючись на верхню частину спини, а ноги повинні міцно стояти на землі.
Тримайте гантелі в кожній руці на рівні грудей, долоні дивляться вперед.
Підіймайте гантелі, поки руки не будуть повністю витягнуті.
Опустіть руки у вихідне положення та повторіть.
Підйом гантель на м'ячі (фото: eatthis.com)
Крутити педалі
Ця вправа зміцнює м’язи живота, сприяючи підтягнутому та окресленому середньому відділу.
Ляжте на спину, заведіть руки за голову і підніміть ноги.
Підтягніть одне коліно до грудей, одночасно повертаючи тулуб, щоб підтягнути протилежний лікоть до коліна.
Змінюйте сторони, крутячи педалі.
Крутити педалі (фото: eatthis.com)
Step up
Встаньте перед лавкою або сходинкою, тримаючи по гантелі в кожній руці.
Зробіть крок однією ногою на лавку. Після цього зробіть крок назад тією ж ногою та повторіть іншою ногою.
Step up (фото: eatthis.com)
Підйом тіла
Ця вправа зміцнює трицепси та плечі, покращуючи чіткість плеча.
Сядьте на край лави або стільця, взявшись руками за край біля стегон.
Опустіть тіло до землі, зігнувши лікті. Далі поверніться у вихідне положення та повторіть.
Підйом тіла (фото: eatthis.com)
Згинання гантелей
Ця вправа задіює біцепси, сприяючи зміцненню рук і тонусу.
Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи по гантелі в кожній руці долонями вперед.
Підніміть гантелі до плечей, тримаючи лікті близько до тулуба.
Опустіть гантелі назад і повторіть.
Підйом гантелей (фото: eatthis.com)
Раніше ми повідомляли, до чи після тренування краще їсти.
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