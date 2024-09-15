6 вправ, які тонізують та покращать тіло жінок після 50 років

З віком жінкам потрібно підтримувати тонус м’язів і загальну фізичну форму. Природний процес старіння організму може призвести до зменшення м’язової маси та сили. Варто включати регулярні тонізуючі вправи після 50 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Присідайте з гантелями над головою

Ця вправа націлена на ноги, сідниці та плечі. Вправа також покращує силу та координацію.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи гантелі в кожній руці на висоті плечей.

Присядьте, тримаючи спину рівною. Після цього встаньте та підійміть руки над головою.

Присідання з гантелями над головою (фото: eatthis.com)

Підйом гантель на м'ячі

Ця вправа задіює груди, трицепси та м’язи пресу, сприяючи зміцненню та стабільності верхньої частини тіла.

Ляжте на м’яч для стабілізації, спираючись на верхню частину спини, а ноги повинні міцно стояти на землі.

Тримайте гантелі в кожній руці на рівні грудей, долоні дивляться вперед.

Підіймайте гантелі, поки руки не будуть повністю витягнуті.

Опустіть руки у вихідне положення та повторіть.

Підйом гантель на м'ячі (фото: eatthis.com)

Крутити педалі

Ця вправа зміцнює м’язи живота, сприяючи підтягнутому та окресленому середньому відділу.

Ляжте на спину, заведіть руки за голову і підніміть ноги.

Підтягніть одне коліно до грудей, одночасно повертаючи тулуб, щоб підтягнути протилежний лікоть до коліна.

Змінюйте сторони, крутячи педалі.

Крутити педалі (фото: eatthis.com)

Step up

Встаньте перед лавкою або сходинкою, тримаючи по гантелі в кожній руці.

Зробіть крок однією ногою на лавку. Після цього з робіть крок назад тією ж ногою та повторіть іншою ногою.

Step up (фото: eatthis.com)

Підйом тіла

Ця вправа зміцнює трицепси та плечі, покращуючи чіткість плеча.

Сядьте на край лави або стільця, взявшись руками за край біля стегон.

Опустіть тіло до землі, зігнувши лікті. Далі п оверніться у вихідне положення та повторіть.

Підйом тіла (фото: eatthis.com)

Згинання гантелей

Ця вправа задіює біцепси, сприяючи зміцненню рук і тонусу.

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи по гантелі в кожній руці долонями вперед.

Підніміть гантелі до плечей, тримаючи лікті близько до тулуба.

Опустіть гантелі назад і повторіть.