Сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте: проверьте себя

Отжимание - один из самых простых, но эффективных способов оценить уровень своей физической подготовки. Есть количество отжиманий, которое должны выполнять женщины и мужчины в определенном возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
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Следует постоянно увеличивать количество отжиманий, которые вы выполняете за один подход. Если у вас сейчас 10, то старайтесь до 12-15 в течение следующих нескольких тренировок.
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