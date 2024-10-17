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Сколько раз должны отжиматься мужчины и женщины в разном возрасте: проверьте себя

Какое количество отжиманий свидетельствует о хорошей физической форме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Отжимание - один из самых простых, но эффективных способов оценить уровень своей физической подготовки. Есть количество отжиманий, которое должны выполнять женщины и мужчины в определенном возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Какое количество отжиманий считается хорошим показателем

.

Следует постоянно увеличивать количество отжиманий, которые вы выполняете за один подход. Если у вас сейчас 10, то старайтесь до 12-15 в течение следующих нескольких тренировок.

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