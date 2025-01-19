Скільки разів нормально вставати в туалет за ніч? Точна відповідь від лікарів

Що вважається нормою?

Для більшості людей нормально вставати в туалет 0-1 раз за ніч. Це залежить від кількості випитої рідини перед сном, загального стану здоров’я та віку. У дітей та молодих людей сечовий міхур часто здатен утримувати рідину протягом 6-8 годин. У літніх людей, через зниження тонусу м'язів сечового міхура та гормональні зміни, поодинокі пробудження можуть бути більш частими.

Якщо ж ви встаєте 2-3 рази або більше, це вже може бути сигналом про порушення в організмі.

Причини частих нічних пробуджень

Надмірне вживання рідини перед сном

Особливо якщо йдеться про напої із сечогінним ефектом: чай, каву, алкоголь, газовані напої.

Проблеми із сечовивідною системою

Це можуть бути цистит, сечокам’яна хвороба, гіперактивний сечовий міхур або збільшення передміхурової залози у чоловіків.

Хронічні захворювання

Зокрема, діабет, проблеми з нирками чи серцево-судинною системою, які викликають підвищене утворення сечі.

Порушення режиму сну та стрес

Тривожність чи безсоння можуть провокувати часті пробудження, а надмірна активність нервової системи стимулює роботу сечового міхура.

Вікові зміни

У старшому віці нічна поліурія (виділення більшої кількості сечі вночі) зустрічається частіше, проте вона не повинна значно впливати на якість життя.

Чим це загрожує?

Часті пробудження не лише знижують якість сну, але й можуть спричиняти:

Хронічну втому та дратівливість.

Зниження концентрації уваги та продуктивності.

Погіршення загального стану здоров’я, адже організм не встигає відновлюватися.

Як вирішити проблему?

Не пийте багато рідини перед сном. Уникайте пиття за 1-2 години до того, як лягати у ліжко.

Уникайте пиття за 1-2 години до того, як лягати у ліжко. Уникайте сечогінних напоїв. Зменшіть споживання кави, чаю, газованих напоїв та алкоголю ввечері.

Зменшіть споживання кави, чаю, газованих напоїв та алкоголю ввечері. Перегляньте свій раціон. Вечеря має бути легкою, без надмірної кількості солоних чи гострих продуктів.

Вечеря має бути легкою, без надмірної кількості солоних чи гострих продуктів. Слідкуйте за здоров’ям. Якщо нічні походи в туалет трапляються часто, зверніться до лікаря для перевірки стану сечовивідної системи та загального здоров’я.

Якщо нічні походи в туалет трапляються часто, зверніться до лікаря для перевірки стану сечовивідної системи та загального здоров’я. Дотримуйтесь режиму сну. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той самий час, щоб стабілізувати біоритми.

Коли звертатися до лікаря?

Якщо нічні пробудження трапляються більше ніж двічі за ніч, супроводжуються болем, дискомфортом чи іншими симптомами (наприклад, спрагою, набряками чи підвищеною втомою), варто звернутися до уролога або терапевта.