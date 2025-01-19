Скільки разів нормально вставати в туалет за ніч? Точна відповідь від лікарів

Чи нормально прокидатися кілька разів за ніч, щоб сходити в туалет? Лікарі пояснюють, що здорова людина зазвичай має один повноцінний безперервний сон і не потребує нічних походів до клозету.
Про всі деталі норми, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Для більшості людей нормально вставати в туалет 0-1 раз за ніч. Це залежить від кількості випитої рідини перед сном, загального стану здоров’я та віку. У дітей та молодих людей сечовий міхур часто здатен утримувати рідину протягом 6-8 годин. У літніх людей, через зниження тонусу м'язів сечового міхура та гормональні зміни, поодинокі пробудження можуть бути більш частими.
Якщо ж ви встаєте 2-3 рази або більше, це вже може бути сигналом про порушення в організмі.
Надмірне вживання рідини перед сном
Особливо якщо йдеться про напої із сечогінним ефектом: чай, каву, алкоголь, газовані напої.
Проблеми із сечовивідною системою
Це можуть бути цистит, сечокам’яна хвороба, гіперактивний сечовий міхур або збільшення передміхурової залози у чоловіків.
Хронічні захворювання
Зокрема, діабет, проблеми з нирками чи серцево-судинною системою, які викликають підвищене утворення сечі.
Порушення режиму сну та стрес
Тривожність чи безсоння можуть провокувати часті пробудження, а надмірна активність нервової системи стимулює роботу сечового міхура.
Вікові зміни
У старшому віці нічна поліурія (виділення більшої кількості сечі вночі) зустрічається частіше, проте вона не повинна значно впливати на якість життя.
Часті пробудження не лише знижують якість сну, але й можуть спричиняти:
Якщо нічні пробудження трапляються більше ніж двічі за ніч, супроводжуються болем, дискомфортом чи іншими симптомами (наприклад, спрагою, набряками чи підвищеною втомою), варто звернутися до уролога або терапевта.
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В матеріалі використані дані з джерел - CNBC, Health.