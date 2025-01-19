Сколько раз нормально вставать в туалет за ночь? Точный ответ от врачей

Нормально ли просыпаться несколько раз за ночь, чтобы сходить в туалет? Врачи объясняют, что здоровый человек обычно имеет один полноценный непрерывный сон и не нуждается в ночных походах в клозет.
Обо всех деталях нормы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Для большинства людей нормально вставать в туалет 0-1 раз за ночь. Это зависит от количества выпитой жидкости перед сном, общего состояния здоровья и возраста. У детей и молодых людей мочевой пузырь часто способен удерживать жидкость в течение 6-8 часов. У пожилых людей, из-за снижения тонуса мышц мочевого пузыря и гормональных изменений, единичные пробуждения могут быть более частыми.
Если же вы встаете 2-3 раза или более, это уже может быть сигналом о нарушениях в организме.
Чрезмерное употребление жидкости перед сном
Особенно если речь идет о напитках с мочегонным эффектом: чай, кофе, алкоголь, газированные напитки.
Проблемы с мочевыводящей системой
Это могут быть цистит, мочекаменная болезнь, гиперактивный мочевой пузырь или увеличение предстательной железы у мужчин.
Хронические заболевания
В частности, диабет, проблемы с почками или сердечно-сосудистой системой, которые вызывают повышенное образование мочи.
Нарушение режима сна и стресс.
Тревожность или бессонница могут провоцировать частые пробуждения, а чрезмерная активность нервной системы стимулирует работу мочевого пузыря.
Возрастные изменения
В старшем возрасте ночная полиурия (выделение большего количества мочи ночью) встречается чаще, однако она не должна значительно влиять на качество жизни.
Частые пробуждения не только снижают качество сна, но и могут вызывать:
Если ночные пробуждения случаются более чем дважды за ночь, сопровождаются болью, дискомфортом или другими симптомами (например, жаждой, отеками или повышенной усталостью), следует обратиться к урологу или терапевту.
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В материале использованы данные из источников - CNBC, Health.