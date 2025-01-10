7 способів, які знизять стрес і приведуть артеріальний тиск у норму

Коли справа доходить до лікування високого кров’яного тиску, одним із важливих факторів є подолання стресу. Прості повсякденні способи допоможуть зменшити стрес в організмі та покращити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нealth harvard .

Як зменшити стрес в організмі

Якщо ви часто почуваєтесь напруженими та нервозними, спробуйте ці сім способів зменшити стрес.

висипайтеся - н едостатній або низькоякісний сон може негативно вплинути на настрій, розумову активність, рівень енергії та фізичне здоров’я

вивчіть техніки релаксації - медитація, прогресивне розслаблення м’язів, керовані образи, вправи на глибоке дихання та йога є потужними техніками розслаблення та подолання стресу

зміцнюйте свою соціальні зв'язки - спілкуйтеся з іншими, приєднуйтесь до організацій або беріть участь у групі підтримки

вмійте поєднувати справи - чим ефективніше ви можете поєднувати роботу та сімейні потреби, тим нижчий рівень вашого стресу

вирішуйте стресові ситуації - не допускайте загострення стресових ситуацій. Проводьте сеанси вирішення проблем і використовуйте навички ведення переговорів вдома та на роботі

побалуйте себе - по-справжньому насолоджуйтесь враженнями: наприклад, їжте повільно і справді зосередьтеся на смаку та відчуттях кожного шматка. Прогуляйтеся або дрімайте, або послухайте улюблену музику

зверніться по допомогу - не бійтеся просити допомоги у свого чоловіка, друзів і сусідів. Якщо стрес і тривога не зникають, зверніться до лікаря

Також важливо вести здоровий спосіб життя, підтримувати нормальну вагу тіла, відмовитись від куріння, регулярно виконувати фізичні вправи та дотримуватись дієти, яка включає фрукти, овочі, цільні зерна, нежирний білок і корисні жири. В результаті показники тиску буть у нормі.

Симптоми підвищеного тиску

Артеріальна гіпертензія означає, що кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини. Нормальним вважають систолічний (верхній) тиск менше 120 і діастолічний (нижній) тиск менше 80 мм рт. ст.

Підвищений артеріальний тиск без належного лікування може призвести до інфаркту, інсульту, ниркової чи серцевої недостатності, погіршення зору та інших ускладнень.

Артеріальну гіпертензію діагностують у разі постійного підвищенні рівня артеріального тиску - 140/90.

Симптоми підвищеного тиску:

головний біль (найчастіше - в потиличній чи тім’яній частині)

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення

біль у ділянці серця

прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані

відчуття задухи

У більшості випадків початок артеріальної гіпертензії лишається непоміченим. Якщо артеріальний тиск підвищується поступово, то на головні болі, запаморочення зазвичай не зважають.