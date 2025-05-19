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Скільки полуниці їсти за день, щоб не погладшати: кількість шокує

Чи можна їсти полуницю при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Полуниця - не лише смачна, а й низькокалорійна ягода. Але чи справді її можна їсти необмежено та не переживати за фігуру?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог та тренера Юрія Попка.

Скільки калорій в полуниці

За словами експерта, в 1 кілограмі полуниці приблизно 300 ккал. Однак, для того, щоб не поправлятися приблизно в день потрібно з'їдати 2400 ккал.

А це еквівалентно 8 кілограмам полуниці.

"Звичайно, що ніхто не буде їсти 8 кілограмів полуниці за день. Тому не так важливо скільки ви полуниці будете їсти за день, як скільки в цілому інших продуктів та калорій будете споживати", - пояснив нутриціолог.

Полуниця є доволі низькокалорійним продуктом, тому таку ягоду корисно їсти при схудненні.

Переваги полуниці при схудненні

Хоч полуниця й солодка на смак, але в ній набагато менше цукру, ніж у багатьох інших фруктах.

До того ж ягода багата на клітковину, яка допомагає надовше залишатися ситим і покращує травлення. Містить також вітамін C та інші антиоксиданти, які зменшують запалення і підтримують здоров’я. Може допомагати виводити зайву рідину з організму, адже має сечогінний ефект..

Включати полуницю в раціон можна так:

  • як перекус - самостійно або з грецьким йогуртом 
  • у смузі
  • у вівсянку або салати 
  • замість солодощів - як десерт 

Вживайте свіжу або заморожену полуницю без додавання цукру. Уникай полуничних йогуртів чи десертів з доданим цукром - вони можуть заважати схудненню.

Полуниця знижує рівень "поганого" холестерину (LDL) та зменшує артеріальний тиск. Також антиоксиданти покращують еластичність судин.

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