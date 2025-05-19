Сколько клубники есть за день, чтобы не поправиться: количество шокирует

Сколько калорий в клубнике

По словам эксперта, в 1 килограмме клубники примерно 300 ккал. Однако, для того, чтобы не поправляться примерно в день нужно съедать 2400 ккал.

А это эквивалентно 8 килограммам клубники.

"Конечно, что никто не будет есть 8 килограммов клубники за день. Поэтому не так важно сколько вы клубники будете есть за день, как сколько в целом других продуктов и калорий будете потреблять", - объяснил нутрициолог.

Клубника является довольно низкокалорийным продуктом, поэтому такую ягоду полезно есть при похудении.

Преимущества клубники при похудении

Хоть клубника и сладкая на вкус, но в ней гораздо меньше сахара, чем во многих других фруктах.

К тому же ягода богата клетчаткой, которая помогает дольше оставаться сытым и улучшает пищеварение. Содержит также витамин C и другие антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье. Может помогать выводить лишнюю жидкость из организма, ведь имеет мочегонный эффект.

Включать клубнику в рацион можно так:

как перекус - самостоятельно или с греческим йогуртом

в смузи

в овсянку или салаты

вместо сладостей - в качестве десерта

Употребляйте свежую или замороженную клубнику без добавления сахара. Избегай клубничных йогуртов или десертов с добавленным сахаром - они могут мешать похудению.

Клубника снижает уровень "плохого" холестерина (LDL) и уменьшает артериальное давление. Также антиоксиданты улучшают эластичность сосудов.