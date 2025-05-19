Сколько клубники есть за день, чтобы не поправиться: количество шокирует

Клубника - не только вкусная, но и низкокалорийная ягода. Но действительно ли ее можно есть неограниченно и не переживать за фигуру?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренера Юрия Попка.
По словам эксперта, в 1 килограмме клубники примерно 300 ккал. Однако, для того, чтобы не поправляться примерно в день нужно съедать 2400 ккал.
А это эквивалентно 8 килограммам клубники.
"Конечно, что никто не будет есть 8 килограммов клубники за день. Поэтому не так важно сколько вы клубники будете есть за день, как сколько в целом других продуктов и калорий будете потреблять", - объяснил нутрициолог.
Клубника является довольно низкокалорийным продуктом, поэтому такую ягоду полезно есть при похудении.
Хоть клубника и сладкая на вкус, но в ней гораздо меньше сахара, чем во многих других фруктах.
К тому же ягода богата клетчаткой, которая помогает дольше оставаться сытым и улучшает пищеварение. Содержит также витамин C и другие антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и поддерживают здоровье. Может помогать выводить лишнюю жидкость из организма, ведь имеет мочегонный эффект.
Включать клубнику в рацион можно так:
Употребляйте свежую или замороженную клубнику без добавления сахара. Избегай клубничных йогуртов или десертов с добавленным сахаром - они могут мешать похудению.
Клубника снижает уровень "плохого" холестерина (LDL) и уменьшает артериальное давление. Также антиоксиданты улучшают эластичность сосудов.
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