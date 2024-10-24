Скільки подушок треба в оселю для комфорту та ідеального дизайну: 4 способи визначити кількість

Як визначити кількість подушок для ідеального декору

Конкретної цифри стосовно того, скільки подушок треба для кімнати, не існує. Адже відповідь буде залежати від багатьох факторів - дизайн приміщення, розмір подушок, вподобання, кількість людей в родині та можливих гостей.

Проте існують фактори, після врахування яких, можна з'ясувати оптимальну кількість подушок для комфорту та збалансованого дизайну приміщення.

Відповідно до них, зазвичай оптимальна кількість подушок для декору складає від однієї до трьох на кожен кут дивану чи крісла.

Визначити практичну мету

Знайти правильний баланс між естетикою та комфортом - це ключ до успіху. Щоб з'ясувати точну кількість подушок для кімнати, перш за все визначте практичну мету, наприклад, яку функцію виконуватимуть подушки - чи вони потрібні для підтримки спини, чи винятково для декору.

Подушки технічно призначені для підтримки попереку, але якщо у вас зручний для сидіння диван, подушки не завжди потрібні.

Подушки використовують для підтримки спини (ілюстративне фото: Freepik)

Визначте, чи будете використовувати подушки для сну. Мінімальною кількістю подушок для людини є 2, щоб замінити їх у разі прання. Важливо звернути увагу на те, чи не забиратимуть подушки місця для сидіння при зберіганні на дивані.

Якщо глибина сидіння досить невелика, то надмірна кількість подушок буде дратувати під час перекладання чи прибирання. Тож запам'ятайте - подушок не повинно бути так багато, щоб вам довелося відсувати їх, щоб зручно сидіти.

Врахувати розміри меблів

Для того, щоб елегантна вітальня була ретельно продуманою, вам потрібно переконатися, що ви використовуєте правильну кількість подушок для всіх місць для сидіння.

Кількість повинна бути пропорційною дивану, щоб не заважати комфорту. На стандартному дивані радять класти не більше трьох подушок.

Враховуючи, що односпальний або двоспальний диван - це менша зона для сидіння, рекомендується використовувати одну поперекову подушку в центрі.

Якщо вам потрібно більше однієї подушки, а стиль з подушкою по центру не підходить, чудовим варіантом буде використання однієї маленької або середньої квадратної подушки по обидва боки дивану.

Подовжений секційний диван - ідеальний тип дивана для великої кількості подушок. Згрупуйте подушки по 2-4 в кутах, щоб розбити диван на секції.

Обираючи форму подушок, враховуйте форму дивану, який вони будуть прикрашати. Також можна використовувати подушки різних розмірів, які можна накладати одна на одну. Це створює скульптурну форму, яка підкреслює чіткі лінії дивану.

Водночас чим простіша або, навпаки, цікавіша форма дивану, тим менше подушок слід використовувати для декору - зупиніть свій вибір на одній простій квадратній подушці. Якщо вам потрібно додати ще одну, то це може бути менша прямокутна подушка для попереку, яка не буде перевантажувати дизайн.

Врахувати колірну гаму

Колірна гама кімнати та дивану також може визначити точну кількість подушок для декору. Наприклад, якщо ви декоруєте диван для двох нейтральних відтінків, може бути достатньо використати лише одну подушку, з цікавою обробкою або візерунком.

Для декору з подушок не слід поєднувати понад три тони (ілюстративне фото: Freepik)

Але не варто вибирати понад три тони, оскільки кімната може здатися занадто яскравою, якщо в ній занадто багато відтінків.

Застосувати правило 2-2-1

Великим трендом для диванних подушок є спосіб розташування 2-2-1, який миттєво прикрашає кімнату, надаючи їй елегантності.

Це просте правило допомагає створити гарно скомпонований і зручний диван за допомогою лише п'яти подушок: потрібно розмістити по дві пари подушок на кожному кінці дивана, а потім додати одну подушку в центрі.

Для пари подушок, розташованих на краях дивану оберіть два різних розміри, при цьому більшу подушку покладіть ззаду. Це створить візуально привабливу композицію, яка збалансує простір і забезпечить достатню амортизацію для комфортного сидіння.