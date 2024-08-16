Домашній спосіб, який допоможе вивести жовті плями поту з подушок. І це не оцет чи сода

З часом подушки "класичного" білого кольору тьмяніють, втрачають яскравість, і, що гірше, на них з'являються жовті патьоки, які не зникають від прання. Проте і ці плями можна спробувати видалити домашнім способом.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому на подушках з'являються жовті плями

Подушки можуть бути не першою річчю, яку ви думаєте випрати, коли кладете постільну білизну в пральну машину, але нехтування ними може призвести до їхнього непривабливого вигляду та неприємного аромату.

З часом вони, як і будь-що брудне, можуть перетворитися на оселю для шкідливих мікроорганізмів, що призведе до появи непривабливих плям, які важко відпираються.

Жовтими і брудними подушки стають через накопичення поту, бактерій і слини, які виділяються під час сну. Крім цього, шкіра та волосся також оновлюються - тож на подушках залишаються лусочки з відмерлих клітин та волосини.

Особливо в літні місяці, з підвищеним потовиділенням та пилком у повітрі, подушки швидше втрачають свою яскравість.

Як вивести жовті плями з подушок

Можна припустити, що відбілювач - найкращий засіб для відбілювання подушок, але насправді це може завдати шкоди при пранні, оскільки агресивний засіб може спричинити сильну хімічну реакцію, яка послаблює волокна і пошкоджує тканину.

Замість того, щоб тягнутися до відбілювача, який не завжди ефективно видаляє жовті плями, можна спробувати безпечніші та натуральніші альтернативи, які творять дива, як-от перекис водню.

Як зазначає Девід Сміт, експерт з прання в компанії з виробництва подушок, перекис водню - один з домашніх засобів, щоб швидко вивести стійкі плями. Нерідко це можливо зробити за 10-15 хвилин.

Для такого розчину для виведення плям необхідно змішати в однакових частинах перекис водню і воду. Нанесіть суміш на забруднені ділянки, залиште на кілька хвилин, а потім змийте водою.

Обов'язково спочатку протестуйте засіб на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.

Девід також радить виносити заплямовану білу постільну білизну на повітря, щоб висушити її природним шляхом. За його словами, це допоможе натуральним чином відбілити і освіжити тканину завдяки дії ультрафіолету.

Тож після точкової обробки або прання розвісьте подушки під прямими сонячними променями. Час від часу перевертайте речі для рівномірного висихання і переконайтеся, що вони повністю висохли, перш ніж використовувати їх знову.