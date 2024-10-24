Сколько подушек нужно в дом для комфорта и идеального дизайна: 4 способа определить количество

Как определить количество подушек для идеального декора

Конкретной цифры о том, сколько подушек нужно для комнаты, не существует. Ведь ответ будет зависеть от многих факторов - дизайн помещения, размер подушек, предпочтения, количество людей в семье и возможных гостей.

Однако существуют факторы, после учета которых можно выяснить оптимальное количество подушек для комфорта и сбалансированного дизайна помещения.

Согласно им, обычно оптимальное количество подушек для декора составляет от одной до трех на каждый угол дивана или кресла.

Определить практическую цель

Найти правильный баланс между эстетикой и комфортом - это ключ к успеху. Чтобы выяснить точное количество подушек для комнаты, прежде всего определите практическую цель, например, какую функцию будут выполнять подушки - нужны ли они для поддержания спины, или исключительно для декора.

Подушки технически предназначены для поддержки поясницы, но если у вас удобный для сидения диван, подушки не всегда нужны.

Подушки используют для поддержки спины (иллюстративное фото: Freepik)

Определите, будете ли использовать подушки для сна. Минимальным количеством подушек для человека 2, чтобы заменить их в случае стирки. Важно обратить внимание на то, не будут ли подбирать подушки места для сидения при хранении на диване.

Если глубина сиденья достаточно небольшая, то чрезмерное количество подушек будет раздражать при переложении или уборке. Так что запомните - подушек не должно быть так много, чтобы вам пришлось отодвигать их, чтобы удобно сидеть.

Учесть размеры мебели

Чтобы элегантная гостиная была тщательно продумана, вам нужно убедиться, что вы используете правильное количество подушек для всех мест для сидения.

Количество должно быть пропорционально дивану, чтобы не мешать комфорту. На стандартном диване советуют класть не больше трех подушек.

Учитывая, что односпальный или двуспальный диван - это меньшая зона для сидения, рекомендуется использовать одну поясничную подушку в центре.

Если вам нужно больше одной подушки, а стиль с подушкой по центру не подходит, отличным вариантом будет использование одной маленькой или средней квадратной подушки с обеих сторон дивана.

Удлиненный секционный диван - идеальный тип дивана для большого количества подушек. Сгруппируйте подушки по 2-4 в углах, чтобы разбить диван на секции.

Выбирая форму подушек, учитывайте форму дивана, который они будут украшать. Также можно использовать подушки разных размеров, которые можно накладывать друг на друга. Это создает скульптурную форму, подчеркивающую четкие линии дивана.

В то же время чем проще или, наоборот, интереснее форма дивана, тем меньше подушек следует использовать для декора - остановите свой выбор на одной простой квадратной подушке. Если вам нужно добавить еще одну, это может быть меньшая прямоугольная подушка для поясницы, которая не будет перегружать дизайн.

Учесть цветовую гамму

Цветовая гамма комнаты и дивана может определить точное количество подушек для декора. К примеру, если вы декорируете диван для двух нейтральных оттенков, может быть достаточно использовать только одну подушку, с интересной отделкой или узором.

Для декора из подушек не следует совмещать более трех тонн (иллюстративное фото: Freepik)

Но не стоит выбирать более трех тонов, поскольку комната может показаться слишком яркой, если в ней слишком много оттенков.

Применить правило 2-2-1

Большим трендом для диванных подушек является способ расположения 2-2-1, который мгновенно украшает комнату, придавая ей элегантность.

Это простое правило помогает создать хорошо скомпонованный и удобный диван с помощью всего пяти подушек: нужно разместить по две пары подушек на каждом конце дивана, а затем добавить одну подушку в центре.

Для пары подушек, расположенных на краях дивана, выберите два разных размера, при этом большую подушку положите сзади. Это создаст зрительно привлекательную композицию, которая сбалансирует пространство и обеспечит достаточную амортизацию для комфортного сиденья.