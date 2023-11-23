Скільки побутові прилади можуть працювати від EcoFlow

Українців попереджають про можливість відключень світла та закликають економити електроенергію . У зв'язку з цим знову стає актуальним питання про придбання зарядних станцій, генераторів та інших автономних джерел живлення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, скільки можуть працювати побутові прилади від EcoFlow.

Найпопулярнішими моделями EcoFlow є два зразки: River 2 і Delta 2. Одна з відмінностей цих станцій - це їхня ємність.

River 2 має ємність 256 Вт/год. Тобто її можна вважати "великим павербанком", від якого можна заряджати й телефон, і ноутбук, заживити телевізор чи підключити роутер. Таким чином зарядна станція створює всі умови для повноцінного 8-годинного робочого дня.

Так само до River 2 можна підключити Starlink, який зможе пропрацювати до трьох годин.

Скільки працюватимуть прилади від River 2:

смартфон - 23 зарядних сесії

ноутбук - чотири зарядних сесії

лампа - 8 годин 54 хвилини

роутер - 8 годин 54 хвилини

телевізор - дві години

Starlink - три години

Станція Delta 2 належить до більш професійних моделей. Вона має ємність 1 024 Вт/год і може заживити потужніші прилади, наприклад, кухонні прилади.

Скільки працюватимуть прилади від Delta 2:

смартфон - 87 зарядних сесій

ноутбук - 16 зарядних сесій

фен - 25 хвилин

мікрохвильовка - 42 хвилини

роутер - 36 годин

телевізор - 6 годин 54 хвилини

холодильник - 6-12 годин

електрочайник - 36 хвилин

Скільки працюють прилади від зарядних станцій (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)