Скільки побутові прилади можуть працювати від EcoFlow
Українців попереджають про можливість відключень світла та закликають економити електроенергію. У зв'язку з цим знову стає актуальним питання про придбання зарядних станцій, генераторів та інших автономних джерел живлення.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, скільки можуть працювати побутові прилади від EcoFlow.
Найпопулярнішими моделями EcoFlow є два зразки: River 2 і Delta 2. Одна з відмінностей цих станцій - це їхня ємність.
River 2 має ємність 256 Вт/год. Тобто її можна вважати "великим павербанком", від якого можна заряджати й телефон, і ноутбук, заживити телевізор чи підключити роутер. Таким чином зарядна станція створює всі умови для повноцінного 8-годинного робочого дня.
Так само до River 2 можна підключити Starlink, який зможе пропрацювати до трьох годин.
Скільки працюватимуть прилади від River 2:
- смартфон - 23 зарядних сесії
- ноутбук - чотири зарядних сесії
- лампа - 8 годин 54 хвилини
- роутер - 8 годин 54 хвилини
- телевізор - дві години
- Starlink - три години
Станція Delta 2 належить до більш професійних моделей. Вона має ємність 1 024 Вт/год і може заживити потужніші прилади, наприклад, кухонні прилади.
Скільки працюватимуть прилади від Delta 2:
- смартфон - 87 зарядних сесій
- ноутбук - 16 зарядних сесій
- фен - 25 хвилин
- мікрохвильовка - 42 хвилини
- роутер - 36 годин
- телевізор - 6 годин 54 хвилини
- холодильник - 6-12 годин
- електрочайник - 36 хвилин
Скільки працюють прилади від зарядних станцій (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)
Раніше ми розповідали, як вибрати зарядну станцію для різних потреб і з різними характеристиками.
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