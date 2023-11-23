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Скільки побутові прилади можуть працювати від EcoFlow

Україна, Четвер 23 листопада 2023 13:12
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Скільки побутові прилади можуть працювати від EcoFlow Скільки EcoFlow забезпечує енергії (фото: ecoflowukraine.com)
Автор: Юлія Гаюк

Українців попереджають про можливість відключень світла та закликають економити електроенергію. У зв'язку з цим знову стає актуальним питання про придбання зарядних станцій, генераторів та інших автономних джерел живлення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook розповідає, скільки можуть працювати побутові прилади від EcoFlow.

Найпопулярнішими моделями EcoFlow є два зразки: River 2 і Delta 2. Одна з відмінностей цих станцій - це їхня ємність.

River 2 має ємність 256 Вт/год. Тобто її можна вважати "великим павербанком", від якого можна заряджати й телефон, і ноутбук, заживити телевізор чи підключити роутер. Таким чином зарядна станція створює всі умови для повноцінного 8-годинного робочого дня.

Так само до River 2 можна підключити Starlink, який зможе пропрацювати до трьох годин.

Скільки працюватимуть прилади від River 2:

  • смартфон - 23 зарядних сесії
  • ноутбук - чотири зарядних сесії
  • лампа - 8 годин 54 хвилини
  • роутер - 8 годин 54 хвилини
  • телевізор - дві години
  • Starlink - три години

Станція Delta 2 належить до більш професійних моделей. Вона має ємність 1 024 Вт/год і може заживити потужніші прилади, наприклад, кухонні прилади.

Скільки працюватимуть прилади від Delta 2:

  • смартфон - 87 зарядних сесій
  • ноутбук - 16 зарядних сесій
  • фен - 25 хвилин
  • мікрохвильовка - 42 хвилини
  • роутер - 36 годин
  • телевізор - 6 годин 54 хвилини
  • холодильник - 6-12 годин
  • електрочайник - 36 хвилин

Скільки побутові прилади можуть працювати від EcoFlow

Скільки працюють прилади від зарядних станцій (інфографіка: facebook.com/yasno.com.ua)

Раніше ми розповідали, як вибрати зарядну станцію для різних потреб і з різними характеристиками.

Читайте також, на що потрібно звернути увагу під час вибору генератора.

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