Все, що можна не вмикати - не вмикайте. Українцям назвали піковий час для економії світла
Похолодання збільшило навантаження на українську енергосистему і вносить зміни в особливості споживання. У зв'язку з цим енергетики просять громадян економити електроенергію, особливо в пікові години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".
"Влітку ми просили вас максимально економити ввечері після 19:00. Тепер найкритичніші години - з 17:00 до 19:00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9:00 до 19:00", - зазначили в "Укренерго".
Для заощадження електроенергії енергетики закликають українців, зокрема, не вмикати одночасно потужні електроприлади, зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикати світло в порожніх приміщеннях та переносити прання на нічні години доби.
"Зважаючи на особливості зимового споживання, ми насамперед звертаємось до співробітників офісів, підприємств і великих організацій. Раціональне використання електроенергії протягом робочого дня взимку не тільки зменшить ваші рахунки, але й підтримає ослаблену ударами країни-терориста енергосистему", - додали в компанії.
Як повідомили в "Укренерго", за останній тиждень похолодало на 6°C. Споживання електроенергії в Україні за цей час збільшилось на 11% та продовжує зростати. Для енергосистеми - це дуже стрімке та відчутне зростання навантаження.
Для того, щоб задовольнити такий попит, необхідно, щоб в системі працювало додатково ще 1 атомний блок та 2-3 блоки теплоелектростанцій.
Дефіцит в енергосистемі України
В енергосистемі України зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетики закликають громадян економити світло, особливо у вечірні години.
Зазначається, що є три основні причини дефіциту:
- збільшення споживання через похолодання;
- підвищена аварійність блоків електростанцій;
- недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.
Наразі диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.
"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - звернулися до громадян енергетики.
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