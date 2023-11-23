Сколько бытовые приборы могут работать от EcoFlow

Украинцев предупреждают о возможности отключения света и призывают экономить электроэнергию . В связи с этим вновь становится актуальным вопрос о приобретении зарядных станций, генераторов и других автономных источников питания.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, сколько могут работать бытовые приборы от EcoFlow.

Самыми популярными моделями EcoFlow являются два образца: River 2 и Delta 2. Одно из отличий этих станций - это их емкость.

У River 2 емкость 256 Вт/час. То есть ее можно считать "большим павербанком", от которого можно заряжать и телефон, и ноутбук, заживить телевизор или подключить роутер. Таким образом, зарядная станция создает все условия для полноценного 8-часового рабочего дня.

Также к River 2 можно подключить Starlink, который сможет проработать до трех часов.

Сколько будут работать приборы от River 2:

смартфон - 23 зарядных сессии

ноутбук - четыре зарядных сессии

лампа - 8 часов 54 минуты

роутер - 8 часов 54 минуты

телевизор - два часа

Starlink - три часа

Станция Delta 2 относится к более профессиональным моделям. У нее емкость 1024 Вт/ч и может заживить более мощные приборы, например, кухонные приборы.

Сколько будут работать приборы от Delta 2:

смартфон - 87 зарядных сессий

ноутбук - 16 зарядных сессий

фен - 25 минут

микроволновка - 42 минуты

роутер - 36 часов

телевизор - 6 часов 54 минуты

холодильник - 6-12 часов

электрочайник - 36 минут

Сколько работают приборы от зарядных станций (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)