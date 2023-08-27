Як вибрати зарядну станцію, щоб не прогадати з характеристиками і вартістю

Все більше експертів попереджають, що ця осінь і зима знову пройде із частими вимкненнями світла. Тому багато українців уже почали готуватися й скуповувати зарядні станції, щоб легше пережити блекаути.

Про те, як вибрати зарядну станцію і скільки коштують такі пристрої, розповідаємо у матеріалі Styler.

Що таке зарядна станція

Багато хто досі плутає зарядні станції із генераторами. Але функції у цих пристроїв різні - генератори створюють електроенергію, а зарядні станції - накопичують її в собі, заряджаючись від звичайних розеток, а потім роздають енергію.

Фактично це великий павербанк, який працює аналогічно звичайним зовнішнім акумуляторам, але має розетку на 220 В. Тому у ці пристрої можна вмикати ноутбук, мультиварку, телевізор чи інші побутові прилади.

За якими параметрами вибирати пристрій

Спершу добре подумайте для яких цілей плануєте використовувати цей пристрій. Бо для зарядки телефонів, ноутбуків і дрібної техніки підійдуть простіші моделі, доступніші у ціні, а от для потужної побутової техніки потрібні серйозніші агрегати. При виборі зважайте на наступні характеристики.

Ємність пристрою: моделі з потужністю до 1000 Вт краще брати для зарядки телефонів, ноутбуків, можливо роутерів та інших портативних гаджетів. Але вони не стягнуть холодильників, мікрохвильових чи іншої потужної техніки. У цьому разі варто придивлятись до моделей від 5 кВт.

Тип зарядки: деякі моделі можуть мати одночасно кілька варіантів зарядки. Це дуже вигідно, бо їх можна зарядити, наприклад, і від прикурювача в авто під час поїздки, і вдома від розетки. Загалом бувають такі типи:

від звичайної розетки

автомобільного прикурювача

від сонячної панелі

від USB Type-C та DC

Кількість портів: найпростіші пристрої мають мінімум один вихід під розетку та 1-2 виходи USB. Чим більше портів, тим краще, бо можна одночасно живити кілька ґаджетів, але такі зарядні станції коштуватимуть дорожче. Тож подумайте, чи доцільно за це переплачувати.

Скільки коштують зарядні станції

Ціни на зарядні станції залежать від потужностей, моделі та виробника. Найпростіші пристрої, які можуть живити ноутбуки, смартфони, світильник коштують від 4 тис. грн.

Моделі, які можуть стягувати роботу мініхолодильника, наприклад, під час походу, коштують від 9 тис. грн.

Потужна зарядна станція, яка підійде до будинку чи квартири, щоби пережити відключення електроенергії і може одночасно заряджати до 10 приладів, коштує від 24 тис. грн. Є й потужніші моделі, які відповідно коштують дорожче.

Ціни на такі пристрої дуже різняться (скриншот)