Скільки охочих "провалюють" відбір на пілота БПЛА: відповідь українського генерала

Навчитися керувати безпілотним літальним апаратом й стати оператором БПЛА для ЗСУ не так просто, як може здатися на перший погляд.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Espreso.TV розповідає, що каже про це генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.
Дмитро Марченко - начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
На початку повномасштабного вторгнення РФ він керував обороною Миколаєва й опікується нині окремим загоном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який у народі ще називають "коршунами дяді Діми".
Нещодавно генерал-майор став гостем програми "Коментар" і розповів, що "коршуни" - експериментальний проект головкома Валерія Залужного, який стартував на початку минулого року.
"Ми створили загін БПЛА куди входили як військові, так і Національна гвардія України та поліцейські", - пояснив експерт.
Він наголосив, що це - високовмотивовані люди, які вже були навчені або мали велике бажання навчитися працювати з дронами.
"У наші задачі входить розвідка, коригування артилерії та самостійне враження скидами", - уточнив військовий.
За словами Марченка, не кожен, хто виявив бажання стати оператором БПЛА, ним буде.
"До нас приїжджали групи, які навчали операторів. То з десяти людей залишаються один-два. Не всім воно дається", - пояснив він.
Водночас чоловік зауважив, що в армії є багато різних спеціальностей.
"Розуміння того, де людина буде використана, приходить у процесі - коли особа вже проходить службу", - додав він.
Насамкінець генерал зазначив, що "не треба боятися призиватись".
"Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі", - підсумував захисник України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів.
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