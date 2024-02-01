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Скільки охочих "провалюють" відбір на пілота БПЛА: відповідь українського генерала

Оператор БПЛА - відповідальна посада (фото: Getty Image)
Автор: Ірина Костенко

Навчитися керувати безпілотним літальним апаратом й стати оператором БПЛА для ЗСУ не так просто, як може здатися на перший погляд.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Espreso.TV розповідає, що каже про це генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Що відомо про "коршунів дяді Діми"

Дмитро Марченко - начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він керував обороною Миколаєва й опікується нині окремим загоном безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який у народі ще називають "коршунами дяді Діми".

Нещодавно генерал-майор став гостем програми "Коментар" і розповів, що "коршуни" - експериментальний проект головкома Валерія Залужного, який стартував на початку минулого року.

"Ми створили загін БПЛА куди входили як військові, так і Національна гвардія України та поліцейські", - пояснив експерт.

Він наголосив, що це - високовмотивовані люди, які вже були навчені або мали велике бажання навчитися працювати з дронами.

"У наші задачі входить розвідка, коригування артилерії та самостійне враження скидами", - уточнив військовий.

Скільки людей не проходять відбір на пілота БПЛА

За словами Марченка, не кожен, хто виявив бажання стати оператором БПЛА, ним буде.

"До нас приїжджали групи, які навчали операторів. То з десяти людей залишаються один-два. Не всім воно дається", - пояснив він.

Водночас чоловік зауважив, що в армії є багато різних спеціальностей.

"Розуміння того, де людина буде використана, приходить у процесі - коли особа вже проходить службу", - додав він.

Насамкінець генерал зазначив, що "не треба боятися призиватись".

"Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, в підвалі чи за кордоном. Потрібно йти та приносити допомогу своїй державі", - підсумував захисник України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки заробляють оператори дронів у ЗСУ та які вимоги до кандидатів.

Читайте також, як самотужки зібрати FPV-дрон для ЗСУ.

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