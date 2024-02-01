Сколько желающих "проваливают" отбор на пилота БПЛА: ответ украинского генерала

Что известно о "коршунах дяди Димы"

Дмитрий Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения РФ он руководил обороной Николаева и занимается ныне отдельным отрядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который в народе еще называют "коршунами дяди Димы".

Недавно генерал-майор стал гостем программы "Коментар" и рассказал, что "коршуны" - экспериментальный проект главкома Валерия Залужного, стартовавший в начале прошлого года.

"Мы создали отряд БПЛА, куда входили как военные, так и Национальная гвардия Украины и полицейские", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что это - высокомотивированные люди, которые уже были обучены или имели большое желание научиться работать с дронами.

"В наши задачи входит разведка, корректировка артиллерии и самостоятельное поражение сбросами", - уточнил военный.

Сколько людей не проходят отбор на пилота БПЛА

По словам Марченко, не каждый, кто изъявил желание стать оператором БПЛА, им будет.

"К нам приезжали группы, которые обучали операторов. Так из десяти человек остаются один-два. Не всем оно дается", - пояснил он.

В то же время мужчина отметил, что в армии есть много разных специальностей.

"Понимание того, где человек будет использован, приходит в процессе - когда он уже проходит службу", - добавил он.

В заключение генерал отметил, что "не надо бояться призываться".

"Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству", - подытожил защитник Украины.