Сколько желающих "проваливают" отбор на пилота БПЛА: ответ украинского генерала

Научиться управлять беспилотным летательным аппаратом и стать оператором БПЛА для ВСУ не так просто, как может показаться на первый взгляд.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Espreso.TV рассказывает, что об этом говорит генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко.
Дмитрий Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
В начале полномасштабного вторжения РФ он руководил обороной Николаева и занимается ныне отдельным отрядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который в народе еще называют "коршунами дяди Димы".
Недавно генерал-майор стал гостем программы "Коментар" и рассказал, что "коршуны" - экспериментальный проект главкома Валерия Залужного, стартовавший в начале прошлого года.
"Мы создали отряд БПЛА, куда входили как военные, так и Национальная гвардия Украины и полицейские", - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что это - высокомотивированные люди, которые уже были обучены или имели большое желание научиться работать с дронами.
"В наши задачи входит разведка, корректировка артиллерии и самостоятельное поражение сбросами", - уточнил военный.
По словам Марченко, не каждый, кто изъявил желание стать оператором БПЛА, им будет.
"К нам приезжали группы, которые обучали операторов. Так из десяти человек остаются один-два. Не всем оно дается", - пояснил он.
В то же время мужчина отметил, что в армии есть много разных специальностей.
"Понимание того, где человек будет использован, приходит в процессе - когда он уже проходит службу", - добавил он.
В заключение генерал отметил, что "не надо бояться призываться".
"Война коснется каждого. Никто от нее не скроется дома, в подвале или за границей. Нужно идти и приносить помощь своему государству", - подытожил защитник Украины.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают операторы дронов в ВСУ и какие требования к кандидатам.
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