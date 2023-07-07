Ці ознаки вказують на те, що суші їсти категорично не можна

Страви японської кухні стали настільки популярними, що деякі люди дня не можуть пробути без суші і ролів. Однак влітку варто буди особливо обережними. Все тому, що такі страви швидко псуються.

Як зрозуміти, що суші зіпсувались

Рис є важливою частиною хороших суші, і його потрібно вибирати і готувати так само ретельно, як і рибу.

"Якість використовуваного рису має велике значення", - каже Шінго Акікуні, шеф-кухар ресторану Shingo у Флориді.

Необхідно звернути увагу на консистенцію, вологість та смак рису. Кухар зазначив, що поганою ознакою рису для суші буде те, що він "недоварений, занадто солодкий або солоний та сухий".

Навіть сорт рису має значення - краще використовувати короткозернистий.

Колір і яскравість риби є важливими факторами, які слід враховувати.

"Попереджувальними ознаками поганої якості риби є такі речі, як знебарвлення, підрум'янення та відсутність твердості", - сказав шеф-кухар.

Він додав, що також потрібно звертати особливу увагу на яскравість і твердість риби.

Головні ознаки зіпсованих суші:

овочі рідкі

рис жорсткий та "підсушений"

рибне філе тверде

водорості висохлі

Коли суші довго зберігаються, їх колір починає змінюватись. З’являється запах риби, причому він може з'являтись не тільки від філе, але також від норі, рису та овочів. Такий продукт краще викинути.

Скільки можуть зберігатись суші

Щоб визначитись із термінами зберігання, важливо уважно розглянути склад. Для кожного інгредієнта цей показник є різним.

Раніше суші готували з рису та риби, але згодом перелік розширювався. Останнім часом величезною популярністю користуються овочеві та навіть фруктові варіанти.

Щоб суші були максимально корисними та зберігалися протягом кількох годин, важливо додавати лише свіжі інгредієнти. Використання продуктів з терміном придатності, що минув - неприпустимо і загрожує розладом травлення.

Декілька простих правил зберігання:

при кімнатній температурі зберігаються не більше години без втрати смакових якостей

рибні краще з’їдати відразу

сирні добре зберігаються до 6 годин

Якщо з якихось причин суші потрібно зберігати 3-4 години, наприклад, доставку привезли раніше, а гості запізнюються, помістіть їх у прохолодне місце.