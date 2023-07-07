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Эти признаки указывают на то, что суши есть категорически нельзя

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Пятница 07 июля 2023 18:42
Эти признаки указывают на то, что суши есть категорически нельзя Как понять, испортились ли суши (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Блюда японской кухни стали настолько популярны, что некоторые люди дня не могут пробыть без суши и роллов. Однако летом следует быть особенно осторожными. Все потому, что такие блюда быстро портятся.

Об этом сообщает Huffpost.

Как понять, что суши испортились

Рис является важной частью хороших суши, и его нужно выбирать и готовить так же тщательно, как и рыбу.

"Качество используемого риса имеет большое значение", - говорит Шинго Акикуни, шеф-повар ресторана Shingo во Флориде.

Следует обратить внимание на консистенцию, влажность и вкус риса. Повар отметил, что плохим признаком риса для суши будет то, что он "недоваренный, слишком сладкий или соленый и сухой".

Даже сорт риса имеет значение - лучше использовать короткозернистый.

Цвет и яркость рыбы являются важными факторами, которые следует учитывать.

"Предупреждающими признаками плохого качества рыбы являются такие вещи, как обесцвечивание, подрумянивание и отсутствие твердости", - сказал шеф-повар.

Он добавил, что также нужно обращать особое внимание на яркость и жесткость рыбы.

Главные признаки испорченных суши:

  • овощи жидкие
  • рис жесткий и "подсушенный"
  • рыбное филе твердое
  • водоросли высохшие

Когда суши долго хранятся, их цвет начинает меняться. Возникает запах рыбы, причем он может появляться не только от филе, но также от нори, риса и овощей. Такой продукт лучше выкинуть.

Сколько могут храниться суши

Чтобы определиться со сроками хранения, важно внимательно рассмотреть состав. Для каждого ингредиента этот показатель разный.

Раньше суши готовили из риса и рыбы, но впоследствии список расширялся. В последнее время большой популярностью пользуются овощные и даже фруктовые варианты.

Чтобы суши были максимально полезны и сохранялись в течение нескольких часов, важно добавлять только свежие ингредиенты. Использование продуктов с истекшим сроком годности - недопустимо и грозит расстройством пищеварения.

Несколько простых правил хранения:

  • при комнатной температуре хранятся не более часа без потери вкусовых качеств
  • рыбные лучше съедать сразу
  • сырные хорошо сохраняются до 6 часов

Если по каким-либо причинам суши нужно хранить 3-4 часа, например, доставку привезли раньше, а гости опаздывают, поместите их в прохладное место.

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Также мы писали, можно ли беременным есть суши.

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