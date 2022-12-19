Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу після новорічного застілля

Як продовжити термін служби страв

Щоб Олів'є, "Крабовий" салат прожили довше, їх варто заправляти майонезом безпосередньо перед подачею на стіл.

А різні інгредієнти зберігати в окремих контейнерах. Разом можна зберігати відварені овочі і яйця, а от цибулю, огірки, зелений горошок, кукурудзу - краще окремо.

Олів'є

Експерти кажуть, що заправлений салат - найбільш швидкопсувна новорічна страва. Його треба вжити протягом чотирьох годин, а те, що залишилося на столі на ранок, краще викинути.

Навіть у холодильнику салат довго не протримається, особливо в наших реаліях з постійними вимкненнями світла.

Якщо ж ви дотримаєтеся умов - зберігатимете варене окремо від сирого, і не заправлятимете, то термін дії Олів'є можна продовжити до 40 годин.

Тому на ранок 1 січня не варто доїдати те, що прибрали зі столу, а сформувати свіжий салатик. Це й смачніше і безпечніше.

Олів'є швидко псується (колаж Styler)

"Шуба" і "Мімоза"

Для салату "Оселедець під шубою" або "Мімоза" термін зберігання складе 24 години, так як потрібен час на просочення.

Якщо салати залишилися, їх краще утилізувати після закінчення терміну придатності. Особливо, якщо довго не було світла і температура в холодильнику не відповідала нормам.

"Салат з крабовими паличками", фаршировані яйця і холодець

"Крабовий салат" із заправкою протримається 24 години, а незаправлений близько 48 годин.

Фаршировані яйця можна зберігати 2-3 дні, а холодець у закладах громадського харчування повинен зберігатися не більше 24 годин, але вдома цей строк може становити 3-4 дні.

Крім того холодець можна заморозити і згодом зробити з нього бульйон, приготувавши суп і борщ, коли новорічне "майонезне" вже вкрай обридне.