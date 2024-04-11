ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося

Четвер 11 квітня 2024 07:15
UA EN RU
Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося Скільки зберігати курятину в морозилці (ілюстрація: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Заморозити певну кількість курятини - дієтичного і смачного м’яса з безліччю варіантів приготування - оптимальний варіант для збереження корисних речовин в продукті. Крім цього, це економить час - адже можна розморозити порцію курки замість походу в магазин. Однак навіть для такого зберігання є певні терміни та умови.

Про те, як довго можна зберігати курятину в морозилці і як це робити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайти "Корисні поради", "Веселий дім".

Скільки зберігати курятину в морозилці

На термін зберігання курячого м'яса, як і будь-якого продукту, впливають певні фактори, а саме:

  • Свіжість курятини: чим свіжіше м'ясо, тим довше воно буде зберігатися.
  • Термічна обробка: сира курятина може зберігатися 3-12 місяців, варена - 4-6 місяців, смажена - до 1 місяця, нагетси або котлети - 1-3 місяці.
  • Час попереднього зберігання в холодильнику: не варто заморожувати курку, яка зберігалася в холодильнику довше двох днів.
  • Тип продукту: ціла курка може зберігатися до року, частини курки (філе, гомілки, крильця) - до 9 місяців, свіжий курячий фарш - 3-4 місяці.
  • Тип і герметичність упакування: в магазинній пластиковій упаковці не варто зберігати курятину довше 1 місяця.
  • Температура в морозильній камері: оптимальна температура - від -18 до -24 градусів, чим вища температура - тим коротший термін зберігання.

Важливо зазначити, що чим довше курятина зберігається в морозилці, тим більше втрачаються її смакові якості.

Як краще зберігати курятину

Для того, щоб куряче м'ясо зберігалося в морозилці якомога довше, слід правильно підготувати його до заморозки та дотримуватися певних рекомендацій щодо зберігання:

  • Обирайте для заморозки свіже м'ясо - звертайте увагу на дату на упакуванні або ж, при купівлі на вагу - на природність кольору, еластичність та відсутність сторонніх запахів і слизу.
  • Якщо надворі спекотно, а магазин з м'ясом досить далеко - візьміть сумку-холодильник, пакети з льодом або акумулятор холоду, це не дозволить курятині зіпсуватися дорогою.
  • Курку слід заморозити якомога швидше, зберігайте курку в холодильнику не довше двох днів перед приготуванням або заморожуванням - при температурі до 5 градусів.
  • Заморожуйте порційно, щоб розморожувати тільки те, що потрібно негайно.

Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося

Заморожуйте куряче м'ясо порційно (ілюстрація: Freepik)

  • Завжди працюйте з чистими руками, місцями приготування, обладнанням та посудом, після - продезінфікуйте обладнання та поверхні.
  • Герметично упакуйте куряче м'ясо: в ідеалі його необхідно загорнути спочатку в шар поліетиленової плівки або паперу для заморожування, потім у шар фольги, а потім - покласти у пакет для заморожування або пластиковий контейнер.
  • Завжди фіксуйте дату заморожування на упаковці - для цього можна використати малярний скотч з написаною маркером датою.
  • Уникайте перепадів температури і не заморожуйте курку повторно - адже це може призвести до розмноження бактерій.

Після розморожування курячого м'яса, його потрібно використати протягом доби. Але якщо курятина втратила природний колір та виглядає сірою, краще не вживати її в їжу.

До речі, раніше ми писали про те, скільки можна зберігати суп в холодильнику.

Також читайте про те, як правильно зберігати цибулю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зберігання продуктів Поради
NEWS
РФ це робить перед кожним обстрілом. Гуменюк назвала "передвісника" масованих атак по Україні
РФ це робить перед кожним обстрілом. Гуменюк назвала "передвісника" масованих атак по Україні