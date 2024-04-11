Скільки можна зберігати куряче м'ясо в морозилці, щоб воно не зіпсувалося
Заморозити певну кількість курятини - дієтичного і смачного м’яса з безліччю варіантів приготування - оптимальний варіант для збереження корисних речовин в продукті. Крім цього, це економить час - адже можна розморозити порцію курки замість походу в магазин. Однак навіть для такого зберігання є певні терміни та умови.
Про те, як довго можна зберігати курятину в морозилці і як це робити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Housekeeping, Southern Living, Homegrown Extension, сайти "Корисні поради", "Веселий дім".
Скільки зберігати курятину в морозилці
На термін зберігання курячого м'яса, як і будь-якого продукту, впливають певні фактори, а саме:
- Свіжість курятини: чим свіжіше м'ясо, тим довше воно буде зберігатися.
- Термічна обробка: сира курятина може зберігатися 3-12 місяців, варена - 4-6 місяців, смажена - до 1 місяця, нагетси або котлети - 1-3 місяці.
- Час попереднього зберігання в холодильнику: не варто заморожувати курку, яка зберігалася в холодильнику довше двох днів.
- Тип продукту: ціла курка може зберігатися до року, частини курки (філе, гомілки, крильця) - до 9 місяців, свіжий курячий фарш - 3-4 місяці.
- Тип і герметичність упакування: в магазинній пластиковій упаковці не варто зберігати курятину довше 1 місяця.
- Температура в морозильній камері: оптимальна температура - від -18 до -24 градусів, чим вища температура - тим коротший термін зберігання.
Важливо зазначити, що чим довше курятина зберігається в морозилці, тим більше втрачаються її смакові якості.
Як краще зберігати курятину
Для того, щоб куряче м'ясо зберігалося в морозилці якомога довше, слід правильно підготувати його до заморозки та дотримуватися певних рекомендацій щодо зберігання:
- Обирайте для заморозки свіже м'ясо - звертайте увагу на дату на упакуванні або ж, при купівлі на вагу - на природність кольору, еластичність та відсутність сторонніх запахів і слизу.
- Якщо надворі спекотно, а магазин з м'ясом досить далеко - візьміть сумку-холодильник, пакети з льодом або акумулятор холоду, це не дозволить курятині зіпсуватися дорогою.
- Курку слід заморозити якомога швидше, зберігайте курку в холодильнику не довше двох днів перед приготуванням або заморожуванням - при температурі до 5 градусів.
- Заморожуйте порційно, щоб розморожувати тільки те, що потрібно негайно.
Заморожуйте куряче м'ясо порційно (ілюстрація: Freepik)
- Завжди працюйте з чистими руками, місцями приготування, обладнанням та посудом, після - продезінфікуйте обладнання та поверхні.
- Герметично упакуйте куряче м'ясо: в ідеалі його необхідно загорнути спочатку в шар поліетиленової плівки або паперу для заморожування, потім у шар фольги, а потім - покласти у пакет для заморожування або пластиковий контейнер.
- Завжди фіксуйте дату заморожування на упаковці - для цього можна використати малярний скотч з написаною маркером датою.
- Уникайте перепадів температури і не заморожуйте курку повторно - адже це може призвести до розмноження бактерій.
Після розморожування курячого м'яса, його потрібно використати протягом доби. Але якщо курятина втратила природний колір та виглядає сірою, краще не вживати її в їжу.
До речі, раніше ми писали про те, скільки можна зберігати суп в холодильнику.
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