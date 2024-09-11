Скільки можна їсти обробленого м’яса без шкоди для організму: остаточна відповідь
Бекон - це свинина, яку в’ялять одним із двох способів: сухим або мокрим. Його можна купити шматочками або більшими шматками.
Чи корисний цей продукт для організму, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на GoodFood.
Що говорять дослідження про оброблене м’ясо та рак?
Ще в 2015 році Міжнародне агентство з дослідження раку, незалежне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), повідомило, що оброблене м'ясо є канцерогенним для людини.
ВООЗ визначає оброблене м’ясо як продукти, які піддалися соленню, висушенню, ферментації або копченню для покращення смаку або кращого збереження.
Це включає такі продукти, як бекон, салямі, хот-доги, шинка та солонина.
Виявлено, що споживання 50 грамів обробленого м’яса на день збільшить ризик розвитку раку кишечника на 18% протягом життя. Ця статистика зростає разом із кількістю з’їденого обробленого м’яса.
Фактично, останні дослідження показали, що люди, які їдять близько 76 г червоного та обробленого м’яса на день, мають підвищений ризик розвитку раку кишечника порівняно з тими, хто їсть лише близько 21 г на день.
Нещодавнє дослідження за участю майже 29 000 учасників протягом семи років показало, що більш високе споживання червоного та обробленого м’яса пов’язане з вищим ризиком колоректального раку, але мало доказів того, що споживання м’яса пов’язане з ризиком інших видів раку. Як наслідок, поточні рекомендації NHS пропонують обмежити споживання червоного та обробленого м’яса до 70 г (варена вага) на день.
Що таке нітрати і як вони діють?
Нітрати - це сполуки, які природним чином містяться в організмі людини, і виробники можуть додавати їх до деяких харчових продуктів для покращення зовнішнього вигляду, кольору та консистенції продуктів, зокрема бекону та іншого обробленого м’яса. Нітрати іноді додають також з міркувань безпеки харчових продуктів, оскільки вони захищають від мікробів, таких як ботулізм.
Чи шкідливі нітрати?
Нітрати природним чином містяться в деяких продуктах, таких як зелені листові овочі, фенхель і редис. Нітрати самі по собі не шкідливі, особливо при споживанні в невеликих кількостях, якщо вони не перетворюються на сполуки, які називаються нітрозаміни. Це відбувається, коли такі продукти, як бекон, готуються при високій температурі - нітрати поєднуються з амінокислотами свинячого білка, утворюючи нітрозаміни, відомі канцерогени, що викликають рак.
Загалом, чи безпечно їсти бекон?
Поточна порада NHS рекомендує, що якщо ви їсте більше 90 г (вареної ваги) червоного та обробленого м’яса на день, вам слід скоротити до 70 г на день. Це еквівалентно двом-трьом скибочкам бекону або трохи більше двох скибочок смаженої баранини, яловичини або свинини (кожен розміром приблизно з половину скибки хліба).
З огляду на останні дані, найкраще скоротити споживання всього обробленого м’яса до одного разу на пару тижнів. Тому зведіть до мінімуму споживання бекону - найкраще їсти його не частіше, ніж кожні пару тижнів.
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