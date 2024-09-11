Сколько можно есть обработанного мяса без вреда для организма: окончательный ответ

Бекон - это свинина, которую увядают одним из двух способов: сухим или мокрым. Его можно купить кусочками или большими кусками.

Полезен ли этот продукт для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GoodFood.

Что говорят исследования об обработанном мясе и раке?

Еще в 2015 году Международное агентство по исследованию рака, независимое агентство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что обработанное мясо является канцерогенным для человека.

ВОЗ определяет обработанное мясо как продукты, подвергшиеся солению, высушиванию, ферментации или копчению для улучшения вкуса или лучшей сохранности.

Это включает такие продукты, как бекон, салями, хот-доги, ветчина и солонина.

Выявлено, что потребление 50 г обработанного мяса в день увеличит риск развития рака кишечника на 18% в течение жизни. Эта статистика растет вместе с количеством съеденного обработанного мяса.

Фактически последние исследования показали, что люди, которые едят около 76 г красного и обработанного мяса в день, имеют повышенный риск развития рака кишечника по сравнению с теми, кто ест только около 21 г в день.

Недавнее исследование с участием почти 29 000 участников в течение семи лет показало, что более высокое потребление красного и обработанного мяса связано с более высоким риском колоректального рака, но мало доказательств того, что потребление мяса связано с риском других видов рака. . Как следствие, текущие рекомендации NHS предлагают ограничить потребление красного и обработанного мяса до 70 г (вареный вес) в день.

Что такое нитраты и как они действуют?

Нитраты - это соединения, естественным образом содержащиеся в организме человека, и производители могут добавлять их в некоторые пищевые продукты для улучшения внешнего вида, цвета и консистенции продуктов, в частности бекона и другого обработанного мяса. Нитраты иногда добавляют также из соображений безопасности пищевых продуктов, поскольку они предохраняют от микробов, таких как ботулизм.

Вредны ли нитраты?

Нитраты естественным образом содержатся в некоторых продуктах, таких как зеленые листовые овощи, фенхель и редис. Нитраты сами по себе не вредны, особенно при потреблении в небольших количествах, если они не превращаются в соединения, называемые нитрозамином. Это происходит, когда такие продукты, как бекон, готовятся при высокой температуре - нитраты сочетаются с аминокислотами свиного белка, образуя нитрозамины, известные канцерогены, вызывающие рак.

В общем, безопасно ли есть бекон?

Текущий совет NHS рекомендует, что если вы едите более 90 г (вареного веса) красного и обработанного мяса в день, вам следует сократить до 70 г в день. Это эквивалентно двум-трем ломтикам бекона или чуть более двух ломтиков жареной баранины, говядины или свинины (каждый размером примерно половину ломтика хлеба).

Учитывая последние данные, лучше всего сократить потребление всего обработанного мяса до одного раза в пару недель. Поэтому сведите к минимуму потребление бекона – лучше всего есть его не чаще, чем каждые пару недель.