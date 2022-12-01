Скільки можна зберігати хліб у морозилці, щоб він не зіпсувався: про це мало хто знає

Як довго можна зберігати хліб в морозилці

Коли хліб черствіє, то є ефективне та практичне рішення зберегти його свіжим. Мова йде про заморожування. Зокрема, хліб можна заморожувати приблизно 1 місяць, тоді він не буде втрачати свіжість та смак.

Також хліб в морозилці може вбрати запахи інших продуктів.

Як правильно заморожувати

Перед заморожуванням дайте хлібу охолонути

Незалежно від того, коли спечений хліб, він має спочатку охолонути перед заморожуванням. Після цього можна його заморозити.

Наріжте хліб

Залежно від вільного місця у морозильній камері, ви можете розрізати хліб навпіл або на кілька скибочок. Це дозволяє споживати хліб щодня частинами.

Використовуйте контейнер

Можна вибрати герметичну коробку, поліетиленову плівку або пакет для заморожування. З пакета потрібно прибрати зайве повітря, щоб запобігти висиханню хліба.

Виберіть правильну температуру

Щоб забезпечити належне заморожування, рекомендується перевіряти температуру морозильної камери.. Потрібно встановити мінімум -18°C.

Важливо, що не можна повторно заморожувати розморожений хліб. Це спричинить розвиток бактерій, які зрештою можуть призвести до харчового отруєння.

Розмороження хліба

Розморожуйте хліб на свіжому повітрі

Просто дістаньте хліб із морозилки та покладіть його на решітку, щоб він повільно розморожувався. Залежно від об’єму та розміру хліба, зачекайте від 30 хвилин до однієї години для оптимального розморожування.

Використайте духовку

Якщо ви любите хліб за його хрусткість, тоді без вагань обирайте цей спосіб розморожування. Все, що вам потрібно зробити, це дістати хліб з морозильної камери та залишити його на деякий час. Після цього розігріти духовку до 200°C та викласти його на деко і випікати 5 хвилин.

Нарешті дістаньте свій хліб і дайте йому трохи охолонути, перш ніж насолоджуватися ним.

Мікрохвильовка

Для цього просто покладіть заморожений хліб на тарілку, помістіть його в мікрохвильову піч і розігрійте на максимальній потужності приблизно 30 секунд.