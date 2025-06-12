Скільки можна бути на сонці без захисного крему? Чимало людей просто не знають

Для багатьох літо - це ідеальний час для засмаги та перебуванні на сонці. Але сонячні промені можуть завдати сильної шкоди шкірі.

В який час перебувати на сонці безпечно, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Скільки можна перебувати на сонці

Дерматологи встановили рекомендовану кількість хвилин для засмаги, а також низку запобіжних заходів, яких необхідно дотримуватися, щоб уникнути серйозних наслідків надмірного перебування на сонці.

Часто, починаючи засмагати, ми можемо втратити відчуття часу. Однак, за словами експертів, важливо перебувати на сонці від десяти до тридцяти хвилин на день, якщо це без сонцезахисного крему.

Очевидно, що цей вплив може змінюватися залежно від інших факторів, таких як тип шкіри, пора року, час доби або географічна широта. Ніколи не засмагайте між 11:00 та 15:00, коли інтенсивність ультрафіолетових променів найбільша.

Крім того, використання сонцезахисного крему з SPF 30 або вище є важливим і більш ніж доцільним, якщо ви плануєте перебувати на сонці більше 30 хвилин. Крім того, сонцезахисний крем слід наносити кілька разів, рекомендується робити це кожні дві години.

Якщо у вас темніша шкіра, вам може знадобитися більше сонячного світла, щоб виробляти таку ж кількість вітаміну D. Однак, якщо у вас світла шкіра, вам слід бути дуже обережними щодо перебування на сонці та використовувати сонцезахисний крем навіть, якщо небо в хмарах.

Крім того, дітей слід ще більше захищати. Використання одягу, головних уборів та сонцезахисного крему широкого спектру дії є важливим для немовлят. Так само, тим, хто страждає на шкірні захворювання, такі як вовчак, слід вживати додаткових запобіжних заходів та проконсультуватися з лікарем перед перебуванням на сонці.

Родимкам та плямам слід приділяти певну увагу та турботу з нашого боку. Якщо з'являється нова, нам слід звернутися до спеціаліста, щоб переконатися, що це не вплине на наше здоров'я.