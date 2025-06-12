Сколько можно быть на солнце без защитного крема? Многие люди просто не знают

Для многих лето - это идеальное время для загара и пребывания на солнце. Но солнечные лучи могут нанести сильный вред коже.

В какое время находиться на солнце безопасно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Сколько можно находиться на солнце

Дерматологи установили рекомендуемое количество минут для загара, а также ряд мер предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать серьезных последствий чрезмерного пребывания на солнце.

Часто, начиная загорать, мы можем потерять ощущение времени. Однако, по словам экспертов, важно находиться на солнце от десяти до тридцати минут в день, если это без солнцезащитного крема.

Очевидно, что это воздействие может меняться в зависимости от других факторов, таких как тип кожи, время года, время суток или географическая широта. Никогда не загорайте между 11:00 и 15:00, когда интенсивность ультрафиолетовых лучей наибольшая.

Кроме того, использование солнцезащитного крема с SPF 30 или выше является важным и более чем целесообразным, если вы планируете находиться на солнце более 30 минут. Кроме того, солнцезащитный крем следует наносить несколько раз, рекомендуется делать это каждые два часа.

Если у вас более темная кожа, вам может потребоваться больше солнечного света, чтобы вырабатывать такое же количество витамина D. Однако, если у вас светлая кожа, вам следует быть очень осторожными в отношении пребывания на солнцеи использовать солнцезащитный крем даже если небо в облаках.

Кроме того, детей следует еще больше защищать. Использование одежды, головных уборов и солнцезащитного крема широкого спектра действия является важным для младенцев. Так же, тем, кто страдает кожными заболеваниями, такими как волчанка, следует принимать дополнительные меры предосторожности и проконсультироваться с врачом перед пребыванием на солнце.

Родинкам и пятнам следует уделять определенное внимание и заботу с нашей стороны. Если появляется новая, нам следует обратиться к специалисту, чтобы убедиться, что это не повлияет на наше здоровье.